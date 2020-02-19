Oppo разрабатывает однокристальную систему как альтернативу Qualcomm и MediaTek

Китайская компания Oppo намерена выпустить собственную однокристальную систему (SoC), которую вскоре может использовать для смартфонов Realme и OnePlus.

Об этом сообщает портал CNBeta.

Указано, что впервые о таких планах производителя стало известно в 2019 году. Тогда говорилось про Oppo M1, хотя часть слухов указывала на то, что это не SoC, а некий сопроцессор.

Теперь в Сети снова появилась информация о планах Oppo. Источник говорит, что соответствующая инициатива называется Mariana Project, и что в нее вовлечены не только специалисты Oppo, но и сотрудники Realme и OnePlus — компании, которые изначально появились именно благодаря Oppo.

"Это может означать, что планы китайского гиганта действительно серьезные. Также это намек на то, что итоговый продукт могут использовать и в смартфонах Realme и OnePlus", — говорится в сообщении.

Как отмечается, разработка собственной SoC, если в случае Oppo речь все же именно о ней, занимает очень много времени, и не всегда этот процесс можно назвать успешным. В свое время свои SoC выпустили LG и Xiaomi, но их использование не зашло дальше одной модели у каждой компании.

Большинство же производителей смартфонов сейчас, как известно, используют однокристальные системы Qualcomm и MediaTek. У Samsung также есть свои платформы Exynos, а у Huawei — Kirin.

Ранее стало известно, что Xiaomi, Oppo и Vivo работают над созданием новой платформы для приложений, музыки и игр. Новый сервис называется Global Developer Service Alliance (GDSA) и предназначен для разработчиков, которые хотят продвигать свои приложения, как на китайском рынке, так и за рубежом.