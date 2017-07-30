Опыт и потенциал: украинские победители Одесского кинофестиваля

Значительное внимание, которое 8-ое издание Одесского МКФ посвятило отечественному кинематографу, было целиком заслуженным — кроме Национального конкурса полнометражных и короткометражных фильмов украинские ленты были представлены в Международном конкурсе ("Уровень черного" Валентина Васяновича, "Январь — март" Юрия Речинского, а также "Иней" Шарунаса Бартаса) и в Европейском конкурсе документальных фильмов ("Главная роль" Сергея Буковского и "Война химер" Анастасии Старожицкой и Марии Старожицкой).

Две награды "Главной роли"

Если в Международном конкурсе отечественные работы награды обошли стороной, то в Европейском конкурсе документальных фильмов победу праздновала лента классика отечественной документалистики Сергея Буковского.

Фильм, посвященный матери режиссера, актрисе Нине Антоновой получил еще одну награду — героине документальной ленты "Главная роль" неожиданно вручили Приз за лучшую актерскую работу Национального конкурса, посчитав, что она в нем действительно исполняет главную роль.

Это парадоксальное решение — отдать приз за лучшую актерскую работу героине неигровой ленты, которая должна, в общем-то, существовать на экране в первую очередь "вне" лицедейства, пусть и может похвалиться профессиональным мастерством 60-летней выдержки, — вполне может быть использовано в качестве аргумента в теоретических киноведческих спорах о принципиальной тождественности игрового и документального кино, ведь они не являются объективным журналистским репортажем, а представляют художественно осмысленную реальность.

Собственно, жесткую грань между игрой и документом вполне успешно "размывали" и другие работы, представленные на фестивале, — в первую очередь, основанный на методе документального наблюдения "Уровень черного" Валентина Васяновича, а также, в меньше степени, "Иней" Шарунаса Бартаса.

Подтвердило это решение жури и то ведущее положение, которое в современном украинском кинематографе заняло неигровое кино — вполне успешно пережившее кризис 1990-х и начала 2000-х, более-менее сохранившее в строю кинематографистов старшего и среднего поколения, а сегодня проживающее настоящий взрыв творческой энергии, связанный с приходом молодых авторов: они относительно легко входят в профессию в том числе благодаря максимально удешевленным "цифровым" технологиям производства кино. (К слову, в Национальном конкурсе короткометражных фильмов было, наверное, полдюжины документальных работ).

Вместе с тем, одновременные решения жури Национального конкурса и Конкурса европейских документальных фильмов относительно "Главной роли" создают достаточно неожиданный эффект, сталкивая разные представления о фильме и его интерпретации.

На фото: Актриса Нина Антонова с сыном, режиссером Сергеем Буковским на красной дорожке ОМКФ 2017

С одной стороны, решение "документального" жури акцентирует внимание на работе автора ленты — Сергея Буковского, который представляет героиню многопланово, стремясь снять с нее профессиональное, наносное. Он прямо указывает своими закадровыми репликами ситуации, когда Нина Антонова играет, актерски изменяет себя, и концентрирует внимание на подготовке к выступлению, в котором повседневная реальность должна выйти на первый план (само же выступление оставляет за кадром). Фактически, уже в дебюте фильма Сергей Буковский недвусмысленно показывает зрителям моменты "игры" и "не-игры", сталкивая их между собой и давая тем самым зрителю универсальный инструмент для анализа экранных ипостасей героини "Главной роли" — лицедействующей, но не всегда.

Награда Нине Антоновой от жури Национального конкурса будто бы говорит о том, что попытки режиссера организовать фильм таким образом, чтобы ситуации "не-игры" выходили на первый план, оказались не очень успешными. Будто бы Нина Антонова использует фильм, чтобы конструировать экранный образ, который существует на некотором отдалении от нее самой — повседневной. Такая трактовка "Главной роли" имеет право на существование, но все же, как мне кажется, несколько натянута, потому что предполагает, что актер может лишь играть — во всякой ситуации.

Решение присудить награду Лучшему актеру Национального конкурса Нине Антоновой несколько обескураживает еще и потому, что в данном случае безусловному — многажды подтвержденному — мастерству предпочли яркие, талантливые работы молодых украинских актеров, которые раскрыли себя впервые. К примеру, игру сияющей Дарьи Плахтий в "Стремглав" Марины Степанской. Талантливая актриса во многом "вытягивает" фильм на желанную эмоциональную высоту, самим своим присутствием в кадре наполняя достаточно схематичную, рациональную историю нервом и трепетом жизни.

Стоит сказать, что номинация за лучшую актерскую работу Национального конкурса вызывает дебаты второй год подряд. На 7-ом Одесском МКФ этот приз достался Мирославу Слабошпицкому, сыгравшему важную, но все же не центральную роль в исторической драме-фантазии "Моя бабушка Фани Каплан" Алены Демьяненко. В то же время исполнительницу "титульной" роли Катерину Молчанову, равно как и Римму Зюбину, "носительницу" центральной партии в "Гнезде горлицы" Тараса Ткаченко, вниманием обошли.

Документально-игровое начало — взгляд FIPRESCI

Документально-игровое начало в украинских конкурсных фильмах предпочли члены жури Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, которые отметили полнометражный фильм Валентина Васяновича "Уровень черного" (об этой самобытной картине, которая 31 августа выйдет в украинский прокат, delo.ua уже писало) и короткометражную ленту "Сирень" Катерины Горностай. Кроме награды от FIPRESCI "Сирень" также удостоилась Специального диплома жури Национального конкурса (оно особое внимание уделило талантливому актерскому ансамблю картины).

Режиссер Катерина Горностай получила на ОМКФ награду FIPRESCI за короткометражную ленту "Сирень".

Режиссер Валентин Васянович (награда FIPRESCI за фильм "Уровень черного") и актриса Катерина Молчанова, сыгравшая в этом фильме и фильме "Сирень" (награда FIPRESCI) Катерины Горностай

В центре получасовой работы — пять подруг (Ирина Василенко, Алина Сугоняко, Катерина Молчанова, Лина Романуха, Виктория Мыронюк), которые встречаются после долгой разлуки и обсуждают широкий спектр вопросов личного, интимного характера. Каждая из тем — взаимоотношения в паре, секс, измены, дети, страх будущего (в Украине) и смерти — предстает хоровым многоголосием реплик, совершенным "стереоэффектом" перекрикивающих и дополняющих друг друга голосов.

Откровенность и естественность представленных на экране взаимодействий, отсутствие натужности и "предумышленности" во фразах героинь, будто выхваченных подвижной, чувствующей камерой из гущи самой жизни, — завораживает. А со временем, когда словесные потоки и не думают иссякать, даже начинает несколько давить на зрителя — как и реальное взаимодействие с не в меру разговорчивыми собеседниками (из отснятого материала режиссер вполне могла бы соорудить полнометражный фильм, пусть и не самый легкий для восприятия, но предпочла выгодный и более динамичный пунктирный переход от темы к теме).

Своеобразной рамкой, поднимающей ленту на уровень экзистенциальной драмы, становится история одной из девушек, которая перед встречей узнает, что ей необходима консультация мамолога из-за возможного новообразования в груди. Тревога превращает ее в несколько отстраненного наблюдателя происходящих событий, подталкивая и зрителей к анализу, который позволяет увидеть за личными историями персонажей общечеловеческое, важное для всех.

У Катерины Горностай получается фильм, близкий к нашей действительности, тонко чувствующий своих героинь и современность, с намеком на непреходящие темы. Снятый с любовью и сочувствием — в документальной манере, которую режиссер умело оттеняет лиричной поэтической сценой.

Комедийный потенциал

С большой любовью к своим героям относится и Павел Остриков, который победил в Национальном конкурсе короткометражных фильмов с комедией "Выпуск ʼ97". Главную роль в картине сыграл Александр Пожарский — выразительный актер, исполненный комедийной достоверности, который уже должен был бы быть хорошо известен украинским зрителям, если бы полнометражный фильм-комикс "Максим Оса", в котором он исполняет титульную роль, был закончен (из-за продюсерского безденежья работа над лентой, увы, заморожена).

Александр Пожарский играет телевизионных дел мастера, который торгует на рынке антеннами и пультами, а в свободное время одиноко играет сам с собой в шахматы и слушает трио Мареныч. Он случайно встречает одноклассницу (Олеся Островская), с которой не виделся двадцать лет. Сразу после выпускного она уехала из городка покорять столицу и, в общем, опять собирается вернуться туда. Герой решает пригласить школьную любовь к себе в гости, чтобы больше не потерять.

Режиссер добивается от актеров поразительной естественности, удерживая небольшой анекдот от реального риска скатиться в телевизионную КВН-карикатуру, которой зачастую на постсоветском пространстве заменяют комедию. Павла Острикова отличает чувство меры, умение видеть в обыденном легкий гротеск — и при этом не высмеивать демонстрируемую жизнь, показывать ее с любовью. Во многом его картина продолжает тему предыдущей, крайне успешной короткометражной ленты автора — "Голден Лав", о борьбе с одиночеством и поиске "второй половинки".

"Выпуск ʼ97" был, пожалуй, главным фаворитом Национального конкурса короткометражных фильмов: накануне Одесского МКФ стало известно, что фильм отобрали в конкурсную программу престижного 70-го МКФ в Локарно в Швейцарии.

Не оставило без внимания жури Национального конкурса и комедию "Припутни" Аркадия Непиталюка. Лента удостоилась Специального диплома.

Стоит отметить, что фильмы "Сирень", "Выпуск ʼ97", "Припутни", выгодно представленные в программе 8-го Одесского МКФ, стали результатом деятельности продюсера Юрия Минзянова, который продемонстрировал выдающееся чутье на талант, художественный вкус и рисковую готовность искать кинематографические точки соприкосновения со зрителем в комедийном жанре. По большому счету, именно он стал главным украинским триумфатором этого фестиваля.