Персональный бренд? Это точно не для меня — А давайте устроим brainstorm

Мы с вами уже разобрали понятие персональный бренд и его основы. Также я поделилась с вами возможностями и потенциальной угрозой со стороны социального капитала. Все публикации все еще доступны, и я рекомендую просмотреть их перед погружением в новый материал.

Давайте сегодня устроим brainstorm на тему персонального бренда? Для кого он? Какие его возможности для каждого в жизни?

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Мы часто встречаем броские заголовки про персональный бренд. И здесь ум работает так: "ок, да персональный бренд — это важно. Но зачем он мне? У меня все как у всех и есть чем заняться" И это случается часто. Люди просто не понимают того, чем можно поделиться с другими и важность этого.

Персональный бренд — это сильная личность с выстроенным позиционированием и ролями, понятными людям.

Другими словами —о том, как мы воспринимаем человека, и что знаем. Все, что мы получаем как доступную информацию, контролируется. А значит, в наших руках выстроить свое восприятие в глазах других людей. И вот при несоответствии образу, мы слышим фразы о несостоятельности того или иного человека: "ничего не умеет, кроме как говорить". Персональный бренд также об эмоции, которую передает владелец ко всему к чему прикасается.

Посмотрим, как все работает на примере простых жизненных ситуаций

Ситуация 1.

У вас собеседование, после которого вы хотите получить предложение о работе. Вы уверены в профессиональных знаниях позиции и что, она вам подходит. Ум ведет вас, и все ваши ответы точны и понятны для интервьюера. После собеседования вы уходите с ожиданием звонка.

Следующий после вас кандидат приходит с информацией о компании, ее корпоративной культуре и даже об увлечениях интервьюера. Встреча проходит в режиме диалога, где кандидат использует все данные. Он прощается и уходит, оставляя контакты своих социальных сетей для дружбы и неформального общения. Кроме этого, второй кандидат упоминает о своем блоге и приглашает интервьюера к его чтению.

Собирается планерка для выбора кандидата. Для анализа и принятия решения они анализируют:

знания

социальный капитал

увлечения

коммуникативные навыки

ценности

принципы

социальные сети кандидата. Так как сегодня каждый сотрудник это — бренд-агент компании.

данные поисковой системы Google о кандидатах

потенциал обучаемости

Выводы. Первый кандидат обладает очень сильными профессиональными качествами (т.н "hard skills"). Но по остальным пунктам у первого кандидата слабые показатели. Картина показателей у второго кандидата противоположная.

Выбор с предложением о работе будет в пользу второго кандидата.

Ситуация 2

Давайте представим, что два спортсмена по одной дисциплине активно тренируются и показывают одинаковые результаты. Но к одному приходят спонсоры для подписания крупных контрактов, не принимая во внимание будет ли тот первым или вторым номером. А другой спортсмен обделен таким вниманием.

Посмотрим на логику принятия решения спонсора. Он смотрит на все преимущества и дополнительные возможности при работе со спортсменом с сильным персональным брендом. Это не о первом месте на самих соревнованиях. Что более важно — так это положительная репутация спортсмена, его жизнь и то, как он делится со своей аудиторией. Все это только усиливает бренд компании спонсора.

Ситуация 3

Теперь представим предпринимателя, ставшего успешным благодаря одному громкому проекту. На волне своей успешности он принимает решение развивать свой бизнес и открывает один проект за другим. Все работает и все успешно по финансовым показателям. Все члены его команды об этом знают. Но дальше эта информация о его успешности никуда не выходит. И все возможности быть спикером на профильных конференциях или экспертом для поддержки молодых предпринимателей не реализуются. Поисковая система Google тоже не "узнает" его сегодня, а показывает только дела минувших дней и его первый проект.

Здесь ответ на вопрос "почему" и решение только в позиционировании. Восприятие нас другими людьми исходит от нас. Здесь недостаточно просто быть профессионалом. Выстраивание профессионального образа — это кропотливая работа с профессионалом и разработка стратегии бренда. Это включает позиционирование, роли, основные сообщения бренда, внешний образ, манера говорить и только потом сами каналы коммуникации. Здесь все просто, это: онлайн и оффлайн каналы.

Попробуйте понаблюдать за собой. Чувствуете внутреннее несогласие и вопрос "почему не я?" Подумайте о построении своего персонального бренда. Сегодня это касается каждого.

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