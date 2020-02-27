Петра Ющенко лишили научной степени за плагиат

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки (МОН) отменила решение специализированных ученых советов о присуждении научной степени доктора наук Петру Ющенко за академический плагиат.

Соответствующее решение было принято на заседании 26 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба МОН.

В частности, коллегия отменила решение о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность "История Украины" 07.00.01) из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности, не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, решающим важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок.

При этом тема диссертации — "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI веков)".

Всего комиссия отменила 3 присуждения степеней доктора и кандидата наук.

"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат — плагиатом, имитацию науки — имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине", — отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

В то же время, аттестационная коллегия МОН приняла решение присудить 306 научных степеней доктора наук, 1079 — кандидата наук, 17 — доктора философии. Также присвоено 194 ученых звания профессора, 568 — доцента, 38 — старшего исследователя.

Кроме того, на дополнительное рассмотрение направлены 2 докторские и 6 кандидатских диссертаций.

Как известно, Петр Ющенко — это старший брат третьего президента Украины Виктора Ющенко. В свое время Петр Ющенко был народным депутатом от фракции Блока "Наша Украина - Народная самооборона" и членом Комитета по вопросам культуры и духовности.

Напомним, в рамках дела о выведении резиденции "Межигорье" из государственной собственности Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрение бывшему президенту Украины Виктору Ющенко.