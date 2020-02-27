Наука 1 час назад

Петра Ющенко лишили научной степени за плагиат

Старший брат бывшего президента Украины больше не доктор наук по истории

Петра Ющенко лишили научной степени за плагиат Петра Ющенко лишили научной степени за плагиат
Петр Ющенко. Фото: znaj.ua

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки (МОН) отменила решение специализированных ученых советов о присуждении научной степени доктора наук Петру Ющенко за академический плагиат.

Соответствующее решение было принято на заседании 26 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба МОН.

В частности, коллегия отменила решение о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность "История Украины" 07.00.01) из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности, не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, решающим важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок.

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При этом тема диссертации — "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI веков)".

Всего комиссия отменила 3 присуждения степеней доктора и кандидата наук.

"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат — плагиатом, имитацию науки — имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине", — отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

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В то же время, аттестационная коллегия МОН приняла решение присудить 306 научных степеней доктора наук, 1079 — кандидата наук, 17 — доктора философии. Также присвоено 194 ученых звания профессора, 568 — доцента, 38 — старшего исследователя.

Кроме того, на дополнительное рассмотрение направлены 2 докторские и 6 кандидатских диссертаций.

Как известно, Петр Ющенко — это старший брат третьего президента Украины Виктора Ющенко. В свое время Петр Ющенко был народным депутатом от фракции Блока "Наша Украина - Народная самооборона" и членом Комитета по вопросам культуры и духовности.

Напомним, в рамках дела о выведении резиденции "Межигорье" из государственной собственности Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрение бывшему президенту Украины Виктору Ющенко.

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