Певая "посткарантинная" выставка в Киеве — серия гравюр Дали "Озорные сны Пантагрюэля"

Ослабление карантинных мер активизировало в том числе и арт-рынок. Первым выставочным проктом после карантина станет выставка гравюр гениального сюрреалиста Сальвадора Дали "Озорные сны Пантагрюэля" (Les songes drolatique de Pantagruel). Работы созданы по мотивам романа "Гаргантюа и Пантагрюэль" французского писателя Франсуа Рабле.

Выставка откроется 10 июня в галерее аукционного дома "Золотое Сечение" (Киев, ул. Леонида Первомайского, 4) и продлится до 26 июня.

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Гравюра Сельвадора Дали из серии "Озорные сны Пантагрюэля". Фото предоставлено АД "Золотое сечение"

Впервые в Украине организаторы представят полную не разрозненную коллекцию гравюр 1973 года самого лимитированного тиража — 50 экземпляров подписанных и пронумерованных лично Дали. До того, как гравюры были оформлены в рамы, они хранились в специальной папке в виде средневековой книги, которая также будет представлена на выставке.

"Озорные сны Пантагрюэля" — графическая серия Сальвадора Дали, в которой элементы его работ, написанных ранее, дополняют гравюры о человеческих пороках. Первая версия таких гравюр была выпущена издателем романа Ришаром Бретоном в XVI веке.

"Мы рады открыть "сезон" действительно особенным проектом одного из мировых гениев Сальвадора Дали. Серия была неоднократно выставлена во многих крупных городах мира, а также успешно продавалась на торгах аукционных домов Sotheby's и Christie's", — рассказывает совладелец аукционного дома "Золотое Сечение" Михаил Василенко.

Гравюра Сельвадора Дали из серии "Озорные сны Пантагрюэля".Фото предоставлено АД "Золотое сечение"

Гравюра Сельвадора Дали из серии "Озорные сны Пантагрюэля".Фото предоставлено АД "Золотое сечение"

Аналогичное полное портфолио, состоящее из 25 литографий Les songes drolatique de Pantagruel, каждая из которых подписана карандашом, в 2008 году было продано на аукционе Sotheby's.

К проекту издан одноименный каталог, который можно приобрести в аукционном доме "Золотое Сечение".

Обложка каталога. Гравюры Дали "Озорные сны Пантагрюэля". Фото предоставлено АД "Золотое сечение"

Вход на выставку "Озорные сны Пантагрюэля" будет частично ограничен — в зале могут одновременно находиться не более 12 человек. Обязательное условие для посещения выставки — наличие маски.

График работы экспозиции — с 11:00 до 18:00 , выходной - воскресенье.