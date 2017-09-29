Смешно и грустно: об украинской комедии "Припутни"

Накануне — 27 сентября — режиссер и соавтор сценария "Припутней" Аркадий Непиталюк отметил 50-летие. Вряд ли профессиональный кинематографист может сделать себе больший подарок к юбилею, чем премьера собственного фильма в национальном прокате. А для Аркадия Непиталюка кинотеатральный выход "Припутней", пожалуй, — праздник вдвойне, потому что эта картина — полнометражный дебют режиссера.

То, что Аркадий Непиталюк лишь сейчас входит в "большое кино" — не результат внезапной смены деятельности и позднего прихода в профессию, но яркая иллюстрация той глубокой ямы, из которой постепенно выкарабкивается украинский кинематограф. Его дебют, по-хорошему, должен был состояться еще в средине 1990-х, но тогда ежегодно новые украинские фильмы можно было пересчитать на пальцах одной руки. И загнуть палец, упомянув работу Аркадия Непиталюка, к сожалению, в те времена не пришлось.

Об этом можно сожалеть, учитывая, сколь уверенно Аркадий Непиталюк раскрыл свой творческий потенциал в последние два года, когда получил такую производственную возможность. В 2016-ом он представил короткометражную комедию "Кровянка", которая стала победителем Национального конкурса Киевского МКФ "Молодость". А "Припутней", мировая премьера которых состоялась этим летом, специальным дипломом отметило жури Национального конкурса 8-го Одесского МКФ.

Об этих лентах упоминать через запятую можно не только из-за их хронологической близости. "Припутни" во многом продолжают темы "Кровянки". И это те темы, за которые кроме Аркадия Непиталюка в современном украинском кино, тем более комедийном, не берется никто.

Режиссер любовно погружает зрителей в неухоженный быт современного села (по-человечески и материально достоверный), чутко улавливая живую, лишенную литературных украшательств природу разговорной речи. И на этом "суржике" пишет конфликт поколений и мировоззрений, от которого и смешно и грустно одновременно.

В "Кровянке" речь шла о знакомстве родителей с "городской" невестой сына, оказавшейся еврейкой. Конфликт тут взрывал глухой антисемитизм матери, с которым приходилось столкнуться и мужу, и сыну (не самая очевидная тема для комедии, стоит признать, но в трактовке Аркадия Непиталюка — действенная).

В "Припутнях" истории разномастных персонажей "стягивает" воедино одноименный малонаселенный пункт, в котором отсутствует мобильная связь (а с ней и связь с окружающим миром). Именно сюда, соблазненный сотней гривен таксист везет из райцентра маму с дочерью, которые осуществляют ритуальное ежегодное "паломничество" к бабушке, предполагающее, как и всякая семейная традиция, свары и склоки.

Помогает соединить историю таксиста (переживающего любовную драму) и женщин (переживающих драму встречи с бабушкой и общения друг другом) один из редких жителей этого населенного пункта: страдающий галлюцинациями и взрывами глухой патологической агрессии алкоголик, действия которого столь обыденно и некомедийно жестоки, что могут вызвать разве что обескураженный смех — сквозь слезы.

Выход "Припутней" на экраны актуализирует дискуссию о "пределах" украинской комедии — ее возможностях привлечь зрителей в кино (во всем мире "родные" фильмы "выстреливают" в локальном прокате прежде всего благодаря опоре на самобытный национальный юмор), ее умении быть по-настоящему, ненатужно смешной, способности говорить о современности и, что немаловажно, оставаться при этом художественно достойным произведением киноискусства.

Впервые в истории нового украинского кино эта дискуссия — не отвлеченная, теоретическая, но прикладная, поскольку прямо сейчас на экранах украинских кинотеатров идет сразу три отечественных комедийных фильма.

На этой неделе лента Олега Борщевского "Dzidzio Контрабас" уверенно перешла отметку в 20 млн. гривен кассовых сборов, став одним из наиболее успешных украинских фильмов в национальном прокате. Комедия представила яркого героя Dzidzio в талантливом исполнении Михаила Хомы. Однако, "поднять" картину о западноукраинских контрабандистах поневоле до его высокого творческого уровня все же не удалось. Если Михаил Хома интуитивно почувствовал природу комического и великолепно воплотил ее на экране, то исполнители ролей второго плана предпочли удариться в крикливую карикатуру.

Героем — депрессивным экс-гонщиком, путешествующим с гробом по Карпатам, — во многом привлекала и украинско-итальянская лента Андреа Маньяни "Изи". Фильм рассматривает Украину преимущественно с точки зрения европейца — как малопонятное, потерянное во времени пространство. На экране оно выстроено таким образом, чтобы выгодно оттенить экзистенциальный путь итальянца. Этой задаче служат и объемные — насколько это возможно — персонажи, на пару экранных минут появляющиеся в его жизни. Отечественные сборы ленты пока что составили 1,2 млн. гривен, что немного.

"Припутни" существенно отличаются от обеих картин. В комедии Аркадия Непиталюка нет единого, выдвинутого на первый план, героя. Она ценна своим сбалансированным актерским ансамблем (Дмитрий Хомяк, Юлия Врублевская, Нина Набока, Елена Узлюк, Захарий Новицкий, Яков Ткаченко), с помощью которого режиссер создает яркую — и вместе с тем узнаваемую — мозаику взаимодействий персонажей, основанную на украинских реалиях.

Кроме четко "локализуемого" пространства (оно тоже отчасти граничит с "безвременьем", но уже вполне достоверно, в силу упадка украинского села), убедительным средством внутренней организации ленты является язык персонажей. Особое внимание уделено точному воспроизведению природы живой разговорной украинской речи, пересыпанной матерными выражениями и русизмами. "Суржик" персонажей если и режет слух, то своим выпуклым натурализмом, оправданной характерностью, отсутствием "полировки".

И язык, и камерный характер действия (человеческий "ландшафт" "Припутней" зачастую ограничивается несколькими персонажами, будто отрезанными от остального мира) вскрывают театральную природу сценария картины, выросшего из пьесы Романа Горбика. Пожалуй, именно из-за этого "женская" линия — на три выясняющих отношения голоса — выглядит несколько стройнее и убедительнее, чем путь одинокого таксиста, волею случая очутившегося в глуши.

Аркадий Непиталюк сплетает эти две темы воедино, в самобытную историю любви. Но не без усилий. Создается впечатление, что его в большей степени привлекает не архитектура фильма в целом, но короткая форма, эпизод.

"Коммунальное" хамство, острый спор, внезапная вспышка гнева, "сочная" реплика, неожиданный выбор музыкального оформления (в фильме соседствуют Бетховен и "Вопли Видоплясова")... От сцены к сцене режиссер использует разные интонации. Иногда их амплитуда размашисто "гуляет" от жестокого натурализма к совершенно неожиданной в контексте бытовой ленты мифо-поэзии.

В итоге, "Припутни" оказываются вполне способными превратиться в трагедию. Но авторы — верные жизнеутверждающей оптимистичной установке — предпочитают чудесным образом избегнуть ужаса, дабы поддержать зрителей надеждой.

"Чудо" этого внезапно обнадеживающего финала, впрочем, не высосано из пальца. Оно исполнено глубокого знания жизни — как и вся картина. Ощущение некоторой эскизной незавершенности, которое вызывают "Припутни", во многом характерно для современной Украины в целом, двигающейся вперед и одновременно стоящей на месте.

Аркадий Непиталюк представляет персонажей ленты с искренностью, гуманизмом и теплотой. Он не приукрашивает их и не превращает в грубую карикатуру или сценарную схему, "поддерживающую" замысел истории. Благодаря этому "Припутни" приобретают "неспециальный", основанный на реалиях нашей жизни юмор.

Поэтому и смех, который вызывает картина, связан с эффектом узнавания, не оставляющим равнодушным.

Стоит быть готовыми к тому, что отражение в художественном "зеркале" "Припутней" — как и украинская действительность — может смешить и ужасать, умилять и шокировать одновременно.