Фестиваль "Зимова країна" на ВДНГ этой зимой посетили более миллиона человек (ФОТО)

В прошедшие выходные — 29 февраля и 1 марта — в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" (ВДНГ) прошел финальный праздник фестиваля "Зимова країна на ВДНГ". Это был пятый сезон фестиваля.

На протяжении трех месяцев 14 развлекательных локаций помогали ВДНГ удерживать статус самой посещаемой досуговой площадки Киева. Всего за период работы "Зимової країни" ВДНГ посетили более 1,150 миллиона человек, что на 63% больше, чем в 2019-ом году (тогда было 709 тысяч посетителей).

В среднем посетители парка проводили на локациях "Зимової країни на ВДНГ" два с половиной часа и тратили около 400 грн на развлечения и 280 грн на еду.

350 тысяч грн (заработаны фестивалем плюс взнос партнеров) будут потрачены на строительство новой детской площадки в парке. Строить ее начнут в этом году, основой художественного оформления станут рисунки детей — посетителей локации "Корпорация подарков", рассказал генеральный директор ВДНГ Евгений Мушкин.

В январе и феврале 2020 года самой популярной была локация "Корпорация подарков" (250 тысяч посетителей). Самыми посещаемыми площадками также оказались "Замок ледяных скульптур" (60 тысяч), каток (55 тысяч), шоу "Winterra. Легенда казкового краю" (40 тысяч), "Різдвяна Фабрика Мрій" (30 тысяч), тюбинговые горки (30 тысяч), "Резиденция Деда Мороза" (20 тысяч).

Из всех новых проектов, которые в этом году добавили в программу фестиваля, "Різдвяна Фабрика Мрій" Клавдиевской фабрики елочных игрушек вызвала наибольший интерес у посетителей. В сказочном городке можно было увидеть, как делают стеклянные елочные украшения.

В рамках "Зимовій Країні на ВДНГ" сезона 2019/2020 прошли такие праздники, как День святого Николая, Новый Год, Рождество, Старый Новый Год, День студента, Праздник влюбленных и Масленица. А в феврале провели три тематических выходных — гастрономические уик-энды (наливок, вареников и сала) и День святого Валентина, где был установлен украинский рекорд "Самый массовый поцелуй на катке" (в нем участвовали 55 пар).

Финальный праздник Масленицу посетили более 75 тысяч человек. Главными развлечениями были — конкурсы, выступления народных коллективов и большой двухдневный концерт украинских поп-артистов от радио "Пятница".

В следующем сезоне парк-фестиваль зимних развлечений начнет свою работу с 5-го декабря.