Почему не все выйдут из самоизоляции и что делать бизнесу

Карантин многое изменил как в бизнес-процессах, так и в повседневной жизни. Не все из нас захотят выйти из самоизоляции. Для некоторых такой режим оказался очень удобным.

Самоизоляция — как матрица. Мы уже поняли, что почти все, кроме еды, можем получить онлайн. Единственная причина выйти — это продуктовый магазин. Первую неделю домашнего заточения было непривычно, потом началась ломка, а дальше люди привыкали. Через месяц появились новости о том, что скоро конец карантина… И тут ловишь себя на мысли, что как-то уже и не хочется выходить обратно. Часть из тех, кто за карантин адаптировался к онлайн-жизни, возвращаться в привычную среду не захотят. А если это человек, принимающий решения? Например, СЕО компании не любит собрания — эти понедельничные летучки. Он решает сотрудников отправить по домам, а собрания организовать через Zoom.

Мы прочно вошли в режим онлайн-общения, перестроили навыки коммуникации. В нем, как и в живых беседах, есть свои законы — кто захватывает внимание аудитории. Чтобы через экран передать харизму и смыслы, нужно поучиться. Человек в офлайне может быть отличным спикером, но перенесется ли это на онлайн-просторы? Как отреагируют зрители через монитор? Победителем в беседах через Zoom может быть совсем другой спикер.

Почему стали популярны аудиосообщения? Два человека могли бы легко созвониться, но нет. Мы вроде социальные существа, но получается, что разговаривать хочется не всегда, а уж встречаться — тем более. Так и с онлайн-собраниями. Мы впервые получили свободу в принятии решения — оставаться нам внутри общения или нет. Человек просто может сказать: "Wi-fi отключился", и покинуть встречу.

Для интровертов самоизоляция — рай, жить в коробочке удобно. И теперь благодаря карантину мы получили оправдания этим действиям. Мы ограничиваем общение. Можем выглядеть, как захотим — кто через камеру будет разглядывать? Встреча с коллегами — это риск заболеть. Командировка — траты на дорогу и лишние выбросы в атмосферу... Снова онлайн.

Многие не вернутся в офисы. Самоизоляция разделила людей на тех, у кого растянулся рабочий день до ночи, и тех, у кого растянулся выходной. Работа по графику на удаленке — это непростой навык.

Когда я попадаю в офис, то слышу много разговоров, а на выполнение задач по сути уходит мало времени. В тишине удобнее работать. Если есть желание поговорить, можно созвониться, написать в чат. С точки зрения работодателя, важно понять, что мы ожидаем от сотрудника. Платим зарплату и хотим от него работы 8 часов в день и 22 часа в месяц? Исторически сложилось, что мы считаем так: если человек работает определенное время, он эффективен. Однако это не соответствует действительности.

Человек может сидеть в офисе и листать Фейсбук. Мы почти 15 лет работаем на удаленке, и я убежден, что любой наш сотрудник при переходе в офис не станет более продуктивным. Конечно, важный критерий — это правильные люди. Но даже здесь удаленная работа дает преимущества. Ваш сотрудник может находиться в любом городе, а значит, шансов найти хорошего специалиста гораздо больше.

Из-за карантина 90% компаний смогли протестировать формат удаленной работы. Пришло время подводить итоги и выстраивать дальнейшую работу.