Президент "Рошен" Вячеслав Москалевский передал 50 млн грн на реставрацию Спасской церкви — фото

  27 июля 2017, 19:59
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Частный меценатский проект по спасению церкви Спаса на Берестове стартовал в Киеве. 50 млн грн личных средств выделил на это Вячеслав Москалевский, президент корпорации "Рошен". Средства будут перечисляться напрямую подрядчикам, выполняющим работы по реставрации

Президент Увеличить картинку

Масштабный меценатский проект объявил Вячеслав Москалевский, президент корпорации "Рошен". Он решил перечислить 50 млн грн на реставрацию церкви Спаса на Берестове, которая внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Церковь находится на балансе Киево-Печерского историко-культурного заповедника и числится памятником национального значения. Выделенные меценатом деньги будут также использованы для благоустройства прилегающей к церкви территории и территории Спасского бастиона Печерской крепости. Запланировано, что работы пройдут на территории в 1,95 га.

Реставрацию церкви хотят провести за два года.

Главным архитектором проекта реставрации является Татьяна Филиппова. Авторами проекта благоустройства — Анастасия Стрижевская, Артем Додонов, Александра Уртюкова. Заказчиком проекта выступила общественная организация "Андреевско-Пейзажная Инициатива".

Детальней о том, в чем ценность данного объекта, как он выглядел раньше, в каком печальном состоянии находится теперь и как будет выглядеть после реконструкции, можно увидеть в специально подготовленном буклете.

Уникальность церкви Спаса на Берестове заключается в объединение многих стилистических направлений храмовой архитектуры: и древнерусский стиль, основанный на византийских традициях, и пристройки с элементами позднороманського влияния, украинского барокко, и выполненные в классичних формах колокольни. В интерьере сохранились фрески как XI, так и XVI вв. Храм относят к началу XI в., к временам правления князя Владимира и Ярослава Мудрого. наряду с Десятинной церковью, Софийским собором и Золотыми воротами, то есть к временам правления князя Владимира и Ярослава Мудрого.

В прошлом году Вячеслав Москалевский выделил 19 млн. грн. частных средств на реконструкцию Старокиевской горы.

    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань
    • Стартовал меценатский проект Вячеслава Москалевского, президента &quot;Рошен&quot;, по реставрации церкви Спаса на Берестове. Фото: Татьяна Довгань

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Теги: филантропия , культура , церковь

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