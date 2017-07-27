Президент "Рошен" Вячеслав Москалевский передал 50 млн грн на реставрацию Спасской церкви — фото

Масштабный меценатский проект объявил Вячеслав Москалевский, президент корпорации "Рошен". Он решил перечислить 50 млн грн на реставрацию церкви Спаса на Берестове, которая внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Церковь находится на балансе Киево-Печерского историко-культурного заповедника и числится памятником национального значения. Выделенные меценатом деньги будут также использованы для благоустройства прилегающей к церкви территории и территории Спасского бастиона Печерской крепости. Запланировано, что работы пройдут на территории в 1,95 га.

Реставрацию церкви хотят провести за два года.

Главным архитектором проекта реставрации является Татьяна Филиппова. Авторами проекта благоустройства — Анастасия Стрижевская, Артем Додонов, Александра Уртюкова. Заказчиком проекта выступила общественная организация "Андреевско-Пейзажная Инициатива".

Детальней о том, в чем ценность данного объекта, как он выглядел раньше, в каком печальном состоянии находится теперь и как будет выглядеть после реконструкции, можно увидеть в специально подготовленном буклете.

Уникальность церкви Спаса на Берестове заключается в объединение многих стилистических направлений храмовой архитектуры: и древнерусский стиль, основанный на византийских традициях, и пристройки с элементами позднороманського влияния, украинского барокко, и выполненные в классичних формах колокольни. В интерьере сохранились фрески как XI, так и XVI вв. Храм относят к началу XI в., к временам правления князя Владимира и Ярослава Мудрого. наряду с Десятинной церковью, Софийским собором и Золотыми воротами, то есть к временам правления князя Владимира и Ярослава Мудрого.

В прошлом году Вячеслав Москалевский выделил 19 млн. грн. частных средств на реконструкцию Старокиевской горы.