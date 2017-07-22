В Lavina открыта десятая украинская Salateira

В ТРЦ Lavina открылась Salateira. Это уже десятый ресторан в Украине международной сети fast healthy ресторанов Salateira. За два месяца до этого, в мае, был открыт ресторан на Владимирской напротив Национальной оперы.

По словам Альбины Пахомовой, операционного директора Salateira, одно из стратегических направлений компании — Smart сhanges и сейчас идет работа над несколькими проектами, которые повлияют на скорость обслуживания. "Также в наших планах максимально увеличить свое присутствие в Киевe", — отметила она.

Среди комплиментов Salateira — вода с лимоном и мятой и возможность брать в неограниченном количестве яблоки в прикассовой зоне, а также микс семечек, оливковое масло и бальзамический уксус как добавку к салатам.

До конца лета в ресторанах сети предлагают Japan Menu — адаптация японских рецептов (салаты с угрем, кальмаром, запеченной тилапией и копченой утиной грудкой, пикантные равиоли с утиным конфи, десерт пико-пико с маракуйей и напиток фудзииро с синим цветком анчан).

Время работы ресторана — с 10:00 до 22:00.

Адрес — ТРЦ Lavina Mall, улица Берковецкая, 6Д, зона фудкорта.