Смарт-жизнь с новыми IoT гаджетами OPPO: в Украине презентовали TWS наушники ОРРО Enco X

OPPO AED Украина презентовала флагманские TWS Bluetooth наушники OPPO Enco X, ставшие результатом первой коллаборации ОРРО с датским премиум-производителем динамиков Dynaudio.

OPPO Enco X: Hi-Fi качество, созданное совместно с Dynaudio

OPPO Enco X оснащены собственной инновационной звуковой системой DBEE 3.0 и беспроводной трансмиссией LHDC™, что обеспечивает высочайшее качество Hi-Fi. Первоклассное качество звука OPPO Enco X — квинтэссенция масштабных исследований, осуществляемых экспертами по акустике Dynaudio и командой OPPO в самой большой акустической лаборатории Европы.

OPPO презентует новые материалы, новую структуру и новые технологии в абсолютно инновационной звуковой системе DBEE 3.0. Наушники OPPO Enco X представляют собой коаксиальную конструкцию с двумя драйверами, управляющими разными частотами.

Посторонний шум отменяется

Наушники OPPO Enco X обеспечивают гибридное активное шумоподавление. Достичь этого удается благодаря двухъядерному чипу, который отвечает также за уменьшение шума и Bluetooth соединение.

Пользователям доступны четыре настройки: "Максимальное шумоподавление", "Приглушение шума", "Режим прозрачности" и выключение шумоподавления.

OPPO Enco X оснащены тройным микрофоном для обеспечения алгоритма управления шумом, встроенным микрофоном непосредственно в части, размещаемой в ухе, и двойным микрофоном вне уха.

Бинауральная Bluetooth® передача с низкой задержкой

Новая бинауральная Bluetooth® передача с низкой задержкой в OPPO Enco X отличается большей стабильностью, оптимизацией сверхнизкой задержки на системном уровне и еще более ощутимым уменьшением задержек.

25 часов автономной работы*

• с зарядным кейсом OPPO Enco X способны предложить 25 часов воспроизведения музыки или 15 часов разговоров подряд. Без кейса — 5,5 часа воспроизведения музыки или 3,5 часа разговоров;

• при максимальном шумоподавлении наушники могут прослужить 4 часа без зарядного кейса или 20 часов с ним.

*Данные получены с помощью стандартных зарядных устройств OPPO в лаборатории бренда при комнатной температуре (25 ℃)

Интеллектуальное и интуитивно понятное управление

Легко переключайтесь на следующую песню и изменяйте режим шумоподавления на OPPO Enco X:

• Double-tap control: дважды коснитесь любого динамика, чтобы перейти к следующей песне, ответить на звонок, завершить разговор;

• Slide control: сделайте пальцем движение вверх или вниз по обе стороны наушников, чтобы отрегулировать громкость;

• Press-and-hold control: нажмите и удерживайте любую сторону наушников в течение секунды, чтобы переключиться между двумя выбранными режимами уменьшения шума;

• Three-tap control: активируйте Google Voice Assistant, Apple Siri и Amazon Alexa.

Стильный дизайн, неподвластный времени

OPPO Enco X — преемник MP3-проигрывателя ОРРО X3, и X в данном случае определяет флагманский статус. При разработке дизайна и форм-фактора компания обратилась к своему же наследию. Компактный зарядный кейс размером с морской камешек и каркас из алюминиевого сплава в сочетании с обтекаемым корпусом выглядят элегантно и динамично. OPPO Enco X будут представлены в Украине в двух цветах: белом и черном.

"От множества традиционных MP3-проигрывателей OPPO X3 отличал уникальный дизайн. Даже по современным меркам такой дизайн все еще выглядит очень стильно. Именно поэтому в 2021 году мы воссоздали дизайн в нашем новейшем продукте — наушниках OPPO Enco X", — пояснил Ладо Гегечкори, национальный тренер OPPO AED Украина.

Презентация OPPO Enco X в Украине

Наличие OPPO Enco X на рынке Украины

Приобрести OPPO Enco X в Украине можно на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka. С 27 апреля по 16 мая 2021 года OPPO Enco X можно купить по промоцене, приуроченной к старту продаж: за 4444 грн вместо 4999 грн.