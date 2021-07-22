Lifestyle 40 минут назад

SWEET.TV розпочав онлайн-показ української драми "Пульс" одночасно з кінопрем’єрою

22 липня SWEET.TV презентував онлайн-прем’єру фільму "Пульс" — першої української спортивної драми режисера Сергія Чеботаренко. Вона відбудеться одночасно з початком показу стрічки у кінотеатрах. Фільм буде доступним онлайн тільки на SWEET.TV

SWEET.TV розпочав онлайн-показ української драми "Пульс" одночасно з кінопрем’єрою SWEET.TV розпочав онлайн-показ української драми "Пульс" одночасно з кінопрем’єрою

Це перший випадок в Україні, коли фільм вийшов в прокат на онлайн-платформі одночасно з прем’єрою у кінотеатрах. Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV — це сервіс, що транслює телебачення та фільми для всієї родини через інтернет, тож глядачі по всій країні зможуть першими побачити стрічку навіть, якщо у них немає доступу до кінотеатрів.

SWEET.TV фокусується на підтримці українського кіно, а також прагне, щоб якісні фільми були доступні кожному. Так незрячі люди та люди з порушенням зору можуть переглянути стрічку "Пульс" зі звукоописом і спеціальними субтитрами.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Ми впевнені, що дивитися кіно — це не привілей, а невід’ємне право кожної людини. Тому надаємо українцям доступ до якісних українських фільмів, адаптованих для людей з порушеннями зору та слуху. Символічно, що історія фільму розповідає, як юна українська легкоатлетка родом із маленького містечка внаслідок аварії майже втрачає зір. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод", — розповідає директор з маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Подивитися першу українську спортивну драму "Пульс" можна за посиланням.

В основі сюжету стрічки "Пульс" лежать реальні події. Головна героїня — заслужений майстер спорту України, паралімпійська чемпіонка 2008 року, срібний та бронзовий призер 2008, 2012, 2016 років.

Творці фільму обрали дату прем’єри досить символічно — реліз відбудеться напередодні старту Олімпійських ігор в Токіо, адже великою мрією героїні було потрапити на змагання такого рівня.

Ролі в фільмі виконали: Наталія Бабенко, Станіслав Боклан, Лілія Ребрик, Ахтем Сеітаблаєв, Вікторія Левченко, Наталія Доля, Олександр Кобзар, Роман Ясіновський, Максим Самчик, Сергій Лузановський та інші.

"Ми з нетерпінням чекали, коли ж нарешті зможемо випустити цю неймовірну історію про українську чемпіонку. "Пульс" був відзнятий ще в доковідні часи і, відповідно, був розрахований для показів саме на великих екранах. Маю відчуття, що такі мотивуючі, надихаючі фільми про реальних особистостей дуже потрібні нашому суспільству. І вірю, що ми не розчаруємо глядача!" — розповідає продюсер стрічки Єгор Олесов.

Читайте также:
Фільми для незрячих людей: SWEET.TV долучився до проєкту "Доступне кіно"

Режисер стрічки Сергій Чеботаренко зазначив: "Це історія про боротьбу, волю та досягнення неймовірних висот. Для мене має особливе значення те, що стрічка базується на реальній біографії нашої спортсменки — Оксани Ботурчук. Також дуже радий, що нарешті "Пульс" побачать українські глядачі".

Готуючись до зйомок фільму, творча команда постійно взаємодіяла з Оксаною Ботурчук. Акторка Наталя Бабенко одразу після затвердження на головну роль почала інтенсивні тренування. Аби набути необхідної спортивної форми, їй знадобилося півроку. Знімали картину у Києві та на Київщині.

Стрічка вже отримала три нагороди від кінокритиків — "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер" від фестивалю FLIC (США, Полсон), а також Jury Award від Nice International Film Festival (Франція). Крім цього,  "Пульс" включили до програми Santorini Film Festival у категорії "Найкращий художній фільм".

Дивитися телеканали фільми онлайн

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Фільми для незрячих людей: SWEET.TV долучився до проєкту "Доступне кіно"
Фільми для незрячих людей: SWEET.TV долучився до проєкту "Доступне кіно"
SWEET.TV розповів, які фільми українці будуть дивитися в квітні
SWEET.TV розповів, які фільми українці будуть дивитися в квітні
Медіагігант і SWEET.TV підписали контракт: "Мільярди" та "Декстер" заговорять українською
Медіагігант і SWEET.TV підписали контракт: "Мільярди" та "Декстер" заговорять українською
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Следом за Аваковым из МВД Украины уволили двух его заместителей

  3. Полиция расследует массовую драку со слезоточивым газом на станции метро "Крещатик"

  4. Президент США Байден пригласил Зеленского на встречу в Белый дом 30 августа

  5. "Батарею нужно урегулировать", — ДТЭК о первой в Украине промсистеме накопления энергии

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...