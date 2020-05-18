Только 9% сотрудников хотят вернуться в докарантинный режим работы: инсайты HR-марафона #5

15 мая состоялся ежегодный HR-марафон, организованный бизнес-медиа бюро Ekonomika+ деловым и онлайн-медиа delo.ua. В этом году более 20 HRD, СЕО и владельцев компании делились антикризисными HR-стратегиями в онлайн-формате, однако это не помешало участникам получить удовольствие от общения как и на "живом" ивенте.

Делимся с вами ключевыми инсайтами спикеров из Deloitte, Watsons, Huawei, UFuture, Киевстар, Тедис и других крупных компаний, для которых этот кризис не первый.

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Поскольку социальная миссия Ekonomika+ — поддерживать бизнес, организаторы запустили формат участия FREE. Так все желающие смогли получить и изучить инструменты специалистов из Deloitte, Watsons, Doc.ua и Madanes бесплатно.

Что же делать компаниям, чтобы поддержать команду, и не растерять ценные кадры?

Директор Human Capital Advisory Services Deloitte Елена Бойченко уверена — сделать это можно, развивая автономность (работу в маленьких командах, доверие, уважение границ рабочего дня), компетентность (виртуальные программы адаптации новых членов команды, осознание сильных сторон каждого сотрудника) и вовлеченность (создания комфортного эмоционального фона и регулярно держать команду в курсе по поводу действий менеджмента во время карантина, делиться страхами и победами).

Только 9% сотрудников хотят вернуться в докарантинный режим работы. 74% СFO переведут часть сотрудников в формат удаленной работы на постоянной основе.

Обучение сотрудников — неотъемлемая часть роста компании. Начальник отдела обучения персонала и развития бренда работодателя Watsons Олеся Литвиненко подчеркивает: от этого зависит лояльность ваших клиентов. С участниками online-ивента HR-марафон #5 она поделилась подходом Watsons к дистанционному обучению сотрудников.

Чтобы выстроить эффективную систему обучения нужно определить:

➡️ людей: кто ваша ЦА?

➡️ материалы: чему учить? Ответьте себе: зачем вам переход онлайн?

➡️ технологии: как обучать? LMS-системы, корпоративные каналы, внешние платформы, социальные сети, мессенджеры, специальные инструменты;

➡️ время: когда обучать? Знания актуальны тогда, когда они необходимы. Сотрудник должен знать, когда он попадает в программу, сколько времени он на это потратит.

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О программах страхования HR-специалистам рассказал директор по развитию бизнеса, региональный маркетинг-директор Madanes Advanced Healthcare Services Стас Островский.

Если ДМС не покрывает дорогостоящее лечение, то из инструмента мотивации это становится инструментом демотивации. Читайте также: Антикризисные коммуникации в описании вакансий

Важно, чтобы программы страхования включали в себя:

➡️ безлимитные медикаменты. Потому что это 70% лечения. Если полис не включает медикаменты, он ничего не стоит;

➡️ детское страхование;

➡️ безлимитное возобновление страховой суммы;

➡️ борьба с CANCEROPHОBIA — пропаганда check up. В 65% случаев в Украине онкология диагностируется слишком поздно.

В формате дискуссии директор департамента по работе с персоналом TEDIS Ukraine Ирина Ивасюк, директор по организационному развитию UFuture Елена Добророднева, директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар Оксана Олейник, СЕО Hurma System Владимир Федак и HRD Treeum Ольгая Яковенко обсудили ключевые решения компаний во время карантина. Модератор дискуссии — главный редактор "ТОП 100. Рейтинги крупнейших" Максим Бироваш.

Оксана Олейник, Киевстар:

Мы продолжаем работать, но делаем это по-другому: перестроили все HR-процессы в онлайн и сделали так, чтобы компании было комфортно работать онлайн. За 3 дня с момента объявления карантина мы перешли в формат удаленной работы. Сейчас 60% команды работает удаленно, 20% на местах постоянно и 20% появляется иногда. За 2 месяца через видеорекрутинг мы наняли 50 сотрудников. Что касается обучения, то мы работаем на платформе CrossKnowledge и целенаправленно двигаемся в формат электронного обучения, а кризис этому поспособствовал.

Елена Добророднева, UFuture

Если компании нужно делать что-то, чтобы удержать персонал, значит, ценность не была донесена. Нужно так вести бизнес, чтобы никого не нужно было удерживать.

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Экс-директор по персоналу и организационному развитию "Смарт Холдинг" Татьяна Гончар рассказала о карьерных ожиданиях сотрудников, а также поделилась статистикой взаимосвязи вовлеченности сотрудников и успеха компании.

Согласно исследованию TowersWatson, операционная прибыль тех компаний, которые занимаются вовлеченностью сотрудников составляет 27,4%. У компаний, которые полностью игнорируют вовлеченность сотрудников, этот показатель составляет всего 9,9%. Эффективность работы вовлеченного сотрудника на 22% выше, чем у не вовлеченного

Факторы, которые создают желание работать более эффективно:

23% — содержание работы;

19% — возможность обучения и развития;

14% — корпоративная культура и рабочая среда.

Факторы, толкающие к поиску новой работы:

20% — невозможность обучения и развития;

12% — чрезмерная нагрузка;

11% — невозможность карьерного развития.

98% сотрудников Huawei Украина довольны тем, как компания о них заботится. О действиях, которые компания предприняла в связи с карантином, рассказали менеджер по связям с общественностью компании Алина Севастюк и заместитель департамента персонала компании Владимир Билавка.

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Так, Huawei Украина внедрила менторов здоровья — членов команды, которые заботятся о здоровье небольших групп до 20 человек. Также они запустили трекинг самочувствия: ежедневную проверку состояния здоровья через добровольное заполнение анкеты. Если есть подозрительные симптомы, менторы сразу же советуют обращаться к врачам. Компания регулярно проводит опрос сотрудников, которые работают удаленно, об их моральном и физическом состоянии, а также отчет по настроению.

Для вовлеченности членов команды, проводятся регулярные встречи с директором компании.

Более 600 участников на online-ивенте HR-марафон #5 получили антикризисные HR-инструменты, научились оптимизировать бизнес-процессы в условиях неопределенности и нашли ответ на вопрос: как сделать более эффективной работу команды, которая работает удаленно.

Благодарим партнеров online-ивента HR-марафон #5: антикризисную ИТ-систему для большого, среднего, малого бизнеса и органов власти LIGA360, бренд, объединяющий группу fintech компаний с проектами в сфере электронной коммерции и СМИ Treeum, компанию автоматизации HR и рекрутинга Hurma System, ведущий мировой поставщик информационно-коммуникационных решений, цель которого — обогащать жизнь людей через общение Huawei, международную сеть розничной торговли товарами для красоты, здоровья и дома Watsons, онлайн школу Englishdom, страховое агентство Маданес Украина и HRM-систему для построения и ускорения HR процессов PeopleForce.