ТОП-10 самых популярных книг уходящего года в Украине

Эшли Вэнс "Ілон Маск. Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє" (ТАО)

Илон Маск — уникальный человек, визионер, инженер и бизнесмен, предугадывающий будущее. Его проекты захватывают, заставляют поверить в то, что мир не погряз окончательно в самоуничтожении, что есть еще те, кому интересно созидать. Кроме светлой персоны Маска, имеет значение и подход автора биографии к изложению информации — легкий, но познавательный, разносторонний и правдивый. Издание на украинском языке отличается качественным переводом, оформлением и бумагой, что в сочетании с культом личности и стало залогом успеха этой книги.

Джоджо Мойес "До встречи с тобой", "После тебя" (Азбука-Иностранка)

Сразу две лидирующие позиции заняли романы английской писательницы Джоджо Мойес. Ее романтические истории о любви стали мировыми бестселлерами, "До встречи с тобой" был переведен на более 30 языков и экранизирован. Успех романов Мойес можно объяснить определенной долей мастерства писательницы и извечной потребностью человека в красивых, трогательных историях.

Кадр из фильма-экранизации книги "До встречи с тобой". Фильм вышел на экраны в 2016 году

Джоан Роулинг "Гаррі Поттер і прокляте дитя" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Безоговорочный лидер в сегменте детской литературы, самая ожидаемая книга 2016 года. Так уж сложилось, что о Гарри Поттере, мальчике, который выжил, отзываться можно либо хорошо, либо никак. Именно поэтому фанаты поттерианы поспешили купить пьесу, делая предзаказы и простаивая в очередях, но оказались скромны в отзывах. Уже традиционно Украина стала одной из первых стран, где вышел перевод новой книги о Поттере, обогнав своего извечного "книжного" конкурента — Россию.

Александр Авраменко "100 експрес-уроків української" (#книголав)

Удобный, почти карманный формат, качественная полиграфия, веселые иллюстрации и насущная тема владения государственным языком сделали книгу Александра Авраменко лидером продаж среди очень широкого сегмента потребителей. Подкрепление в виде телевизионной активности, конечно же, тоже сыграло роль в продвижении издания.

Разворот книги "100 експрес-уроків української"

Тамрико Шоли "Внутри мужчины" (Бренд Бук Паблишинг)

Современная психология отношений строится на том, что общество пытается разрушить стереотипы, заложенные столетиями. "Сильный мужчина" и "слабая женщина", "добытчик" и "мать". Мы устали от этого, но по-прежнему пытаемся понять друг друга, опираясь на романы о любви и статьи в глянцевых журналах. Тамрико Шоли удалось найти золотую середину между сентиментальностью первых и поверхностностью вторых.

Автор книги "Внутри мужчины" Тамрико Шоли

Адам Грант "Оригінали. Як нонконформісти рухають світ" (ТАО)

За последнее время в нашей стране возрос интерес к нон-фикшн (документальной) литературе. Всевозможные секреты успеха, стремительной карьеры и того, как убрать в квартире за 30 минут перед приездом мамы, остались в прошлом. На их место пришли книги о личном развитии, о нестандартном мышлении, о поиске творчества даже там, где, на первый взгляд, его нет. Что примечательно, авторами таких книг становятся профессора уважаемых западных университетов, и "Оригінали" − яркое тому подтверждение.

Джоан Роулинг "Фантастичні звірі і де їх шукати" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Есть такой неписаный закон: как только выходит экранизация, продажи первоисточника сразу же растут. Книжка специалиста по фантастическим существам Ньюта Скамандера появилась в 2014 году, но и до выхода фильма вполне стабильно чувствовала себя в рейтинге продаж. Видимо, все новые подрастающие поколения поттероманов не давали книжице покоя. Экранизация лишь подстегнула читательский интерес, породив дискуссию: читать или смотреть?

Кадр из фильма "Фантастические звери и где их искать"

Всеволод Нестайко "Тореадори з Васюківки" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Классика украинской литературы для детей и юношества будет популярна еще очень долго. Да, тонкая ироничная критика советского уклада жизни Нестайко со временем почти стерлась, но осталось обаяние персонажей и невероятное жизнелюбие, которое взрослых возвращает в детство, а малышам дает богатую пищу для будущих шалостей и приключений.

Роберт Гэлбрейт "На службе зла" (Азбука/Иностранка)

Роберт Гэлбрейт — псевдоним Джоан Роулинг, под которым "мама Гарри Поттера" пишет детективные романы, пользующиеся огромной популярностью у читателей. Роулинг, которую в чем только не обвиняли как писателя, успешно прошла испытание прозой для взрослых, сохранив способностью строить захватывающие, непредсказуемые сюжеты.