Наука 20 минут назад

Ученые не обнаружили "эффекта бабочки" во время "путешествия в прошлое"

Физики считают, что в квантовом мире не существует "эффекта бабочки"

Квантовый компьютер. Фото: Getty Images Квантовый компьютер. Фото: Getty Images
Квантовый компьютер. Фото: Getty Images

Американские физики с помощью квантового компьютера провели эксперимент, похожий на путешествие во времени.

Квантовый компьютер может имитировать процесс эволюции в обратном направлении, поэтому ученые зашифровали информацию, а устройство должно было ее расшифровать, то есть показать, какой информация была в прошлом, сообщает Science Alert.

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Указано, что потом информацию повреждали, а когда ее повторно зашифровывали, оказывалось, что информация не повреждена.

В связи с этим физики считают, что в квантовом мире не существует "эффекта бабочки". Это такое предположение о том, что если в прошлом изменить даже одну незначительную деталь, то изменится и будущее.

Квантовый подход к путешествиям во времени предполагает создание мультивселенной — если прошлое изменится, в будущем будет несколько возможных вариантов развития событий.

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В то же время ученые отметили, что результаты эксперимента касаются именно квантовой физики. Так, квантовый мир изучает микромир, в частности, квантовая механика описывает поведение таких элементарных частиц, как электроны и фотоны.

Классическая физика же описывает природу на макроскопическом уровне. То есть классическая физика с помощью физических законов объясняет, как работает природа.

Ранее американская компания Google сумела создать самый мощный в мире квантовый компьютер.

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