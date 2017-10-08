Скоро в прокате: "Кроткая", "Иней", "Межа" — три хита с украинским участием

В этом году Одесский международный кинофестиваль особое внимание уделил отечественному кинематографу. В официальной программе фестиваля было представлено 48 украинских фильмов. Среди них были и заметные работы, снятые в копродукции с европейскими странами при второстепенном участии Украины, премьеры которых незадолго до этого состоялись в рамках престижных фестивалей — в Каннах и Карловых Варах.

Так в Международном конкурсе 8-го Одесского МКФ принял участие "Иней" Шарунаса Бартаса, созданный в копродукции Литвы, Франции, Польши и Украины и представленный ранее в "Двухнедельнике режиссеров" Каннского МКФ.

А специальными событиями фестиваля стали показы "Кроткой" Сергея Лозницы, официального "конкурсанта" Каннского МКФ этого года, снятого в сотрудничестве семи стран, и словацко-украинской "Межи" Петера Бебьяка, отмеченной наградой Лучшему режиссеру на 52-м МКФ в Карловых Варах.

К слову, "Иней" и "Кроткая" вошли в группу полсотни лучших европейских фильмов 2017 года, из которых выбирают номинантов Премии Европейской киноакадемии.

А "Иней" и "Межа" выдвинуты на соискание "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" — от Литвы и Словакии соответственно - и вошли в лонг-лист кинопремии.

В ближайшее время зрители смогут увидеть эти достойные фильмы в украинских кинотеатрах. Прокатом "Инея" и "Кроткой" займется компания Kinove, специализирующаяся на авторском кинематографе, а "Межу" в широкий прокат выпустит компания Ukrainian Film Distribution.

"Кроткая". Антропология "русского мира"

В украинском прокате с 12 октября

Сознательно спускается в ад и героиня "Кроткой" Сергея Лозницы — приезжая из села в город, где находится тюрьма, в которой сидит ее муж, чтобы узнать, что с ним произошло. Фильм снят по вольным мотивам одноименной повести Федора Достоевского, заимствуя у классика характер героини, готовой покорно идти страшным путем, который для нее предначертан уже тем, что Россия по природе своей — большая тюрьма, которую просто забыли обнести колючей проволокой.

Сергей Лозница создает кино с математической точностью. Он монотонно преумножает обыденный мрак происходящего, демонстрируя социальное измерение современной России (сам режиссер говорит, что фильм апеллирует к постсоветскому опыту в целом, но все же "имперский" дискурс тут преобладает). Нередко сцены картины "геометрически" построены таким образом, что основное внимание перенесено на второй и третий планы, которые являют собой дотошную — антропологическую — реконструкцию повседневности российской глубинки, слегка — ради художественного эффекта — усиленную кафкианскими аллюзиями.

Создаваемое (а во многом документально воссоздаваемое) Сергеем Лозницей пространство транслирует агрессию, физическое и моральное насилие, как норму жизни, воспроизводящую себя в действиях власть предержащих, в поступках людей, этой властью сломленных, — и вырывающуюся вовне, за пределы России. В итоге, не случайной, важной темой картины оказываются милитаристский угар и неназываемая, непризнанная, но всеми будто само собой разумеющаяся война России против Украины.

Украинские кинокомпании в производстве "Кроткой" были задействована совсем чуть-чуть, предоставив помощь уже на этапе постпродакшна. Режиссер Сергей Лозницы, который всегда подчеркивает свою связь с Украиной, в этот раз занимался производством картины в широкой копродукции, главным партнером которой выступила Франция. В создании ленты также приняли участие Германия, Нидерланды, Литва, Латвия (тут снимали картину) и Россия.

"Иней". Сторонний взгляд на украинскую войну

В украинском прокате с 26 октября

Когда литовский режиссер Шарунас Бартас только приступал к работе над "Инеем", о ленте говорили, как об одном из первых серьезных неукраинских высказываний о войне между Россией и Украиной, которое позволит объемно продемонстрировать события, происходящие сегодня в зоне АТО, миру. В итоге, фильм получил финансовую поддержку от Госкино Украины и почти все его экранное действие снимали тут, внедряясь на территорию Донбасса, опаленную войной, и документально фиксируя следы конфликта.

Зрители, ожидающие от картины пафоса, категоричных оценок украинской ситуации и прямолинейного водораздела на "свой — чужой", будут разочарованы. "Иней" — это взгляд стороннего наблюдателя на украинскую реальность, исполненный сочувствия и одновременно способный расстроить, вызвать дискуссию и даже протест.

Шарунас Бартас помещает в центр истории молодого литовца, по сути, случайно попавшего в Украину. Он очень приблизительно, по роликам в Youtube, знает о происходящих событиях и искренне пытается в них разобраться. Вместе со своей девушкой на микроавтобусе, груженном гуманитарной помощью, он отправляется в Киев и Днепр, а дальше — вглубь зоны АТО, которая, будто воронка, затягивает их.

Путь в сторону войны — это еще и путешествие внутрь самого героя, который, неспешно беседуя с волонтерами, журналистами, военными, наблюдая за надломленными местными жителями и фиксируя разрушения, нанесенные войной, пытается найти ответ на вопрос, как бы он поступил в схожей ситуации, если бы Россия напала на Литву (факт русской агрессии тут предстает на уровне ощущений, как данность, не требующая доказательств). При этом он одержимо ищет контакт с "той стороной" конфликта, долгое время остающейся невидимой — пожалуй, единственной силой, способной его движение вперед остановить.

К слову, вопреки этому постоянному движению, напряженного экранного действия фильм зачастую лишен. Ему режиссер предпочитает обескураживающе долгое ожидание событий, которое проходит в тишине, молчании. Музыки, как средства эмоциональной выразительности, в ленте почти нет. Вместо нее "звучит" документальное изображение — холодное, практически черно-белое пространство разрушенного Донбасса, тот отчаянный рукотворный ад, кругами которого бредет литовский герой.

"Межа". Контрабанда по-закарпатски

В украинском прокате с 16 ноября

В отличие от "Инея" и "Кроткой", смотреть которые зачастую непросто, "Межа" Петера Бебьяка благодушно настроена к зрителям и в полной мере учитывает их интересы. Фильм основан на жанровых ходах криминальных драм, что позволяет отчасти предвосхищать экранные события, и вместе с тем — радоваться тому, как удачно эти классические приемы находят свое воплощение в картине, вписанной в украинские и словацкие (в первую очередь) реалии.

Лента повествует о группе словацких контрабандистов, которые переправляют из Украины сигареты и нелегальных иммигрантов. Их украинский партнер в хладнокровном, уверенном исполнении Станислава Боклана (актер несколько "примелькался" благодаря активной творческой деятельности, но от этого не стал менее убедительным) хочет расширить бизнес — и переправлять через границу наркотики. Когда словаки отказываются — возникает конфликт.

Фильм оказывается намного более жестким, чем можно было бы предположить изначально. И в то же время — достаточно мелодраматичным. Эти эксцессы наиболее успешно соединяет в образе не совсем типичного "главаря" талантливый Томаш Машталир. Он играет крепкого, массивного, решительного лидера организованной преступной группировки и одновременно верного семьянина, маминого сына, не лишенного внутренних сомнений и нежных душевных порывов.

Динамика семейных отношений (а банда для героя — та же семья) мастерски передана режиссером. Она дополнена колоритными образами второго плана, сочными репликами, жонглирующими матерной образностью, яркими сценами действия (в том числе — физических расправ) и определенной иронией — тем своеобразным черным юмором, который возможен в криминальных фильмах.

В Словакии фильм вышел в широкий прокат 3 августа и уже установил несколько рекордов: в первый день его посмотрели больше 16 тысяч зрителей, а за первый уик-энд — 69 тысяч. Вот уже три недели "Межа" — безоговорочный лидер словацкого кинопроката, фильм уже собрал кассу в 1,6 млн. долларов. Есть все основания полагать, что в украинских кинотеатрах внимание к ленте будет соразмерным — "Межа" этого достойна.