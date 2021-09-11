Українська школа Projector перетворюється на повноцінний edtech онлайн-інститут

Projector запускає 16 оновлених річних онлайн-програм з графічного дизайну, UX/UI дизайну, Data Science та Machine Learning, анімації, маркетингу та менеджменту.

З 2015 року команда онлайн-школи Projector розвивала професійні навчальні програми для спеціалістів з креативних та технічних галузей. За цей час Projector випустив понад 11 тисяч студентів на 200+ різних коротких та довгих програмах. А спільнота студентів, учасників воркшопів та конференцій становить більш ніж 70 тисяч.

За півтора року пандемії життя змінилося. Нині освіта — одна з найперспективніших та найбільш стрімких сфер у світі. Але потрібні нові формати. Освіта має бути цифровою, кастомізованою та орієнтованою передусім на здобуття професії.

Валерія Іонан, заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції: "Мінцифра в межах проєкту "Дія.Цифрова освіта" залюбки встановлює партнерство з лідерами цифрової освіти в приватному секторі. Тому що наслідок такої взаємодії держави та бізнесу — це синергія зусиль, яка штовхає вперед освітню галузь і виводить її на новий рівень, який відповідає вимогам сучасності".

Протягом останнього року Projector покращив свою навчальну методологію. За основу взяли принципи UX-дизайну та наклали їх на освітній процес. Тепер Projector перетворився на повноцінну edtech-компанію — Creative & Tech Online Institute — іпереходить від створення коротких курсів до конструювання кастомізованої, діджитальної та орієнтованої на студентів освіти.

"Сьогодні ми переходимо до наступного етапу, коли створюємо цілісну навчальну систему. Ми починаємо співпрацювати з бізнесами, будувати кар’єрні можливості для студентів, запускаємо професіуми як можливість комплексної освіти. Уже тепер це альтернатива академічному навчанню. На етапі інституту Projector перестає бути місцем, яке продукує курси, й перетворюється на освітню компанію, яка створює навчання майбутнього в Україні", — каже Олександр Трегуб, CEO Projector.

"Ми конструюємо нову модель професійної практичної освіти. Таку, що відповідатиме вимогам часу та запитам ринку. Це постійно рухало до цілі. Врешті, поєднавши авантюрні рішення, сильне бажання стати кращими та постійний пошук формату, ми з creative & tech стартапу виросли у повноцінний інститут", — відмітив креативний директор Projector Міша Рибачук.

Онлайн-інститут отримав новий візуальний стиль від дизайн-бюро Spiilka, а до проєкту долучився Олександр Іванов, Ex-Head of Product у ЛУН, який обійняв в інституті позицію COO/CPO.

Онлайн-інститут Projector розвиватиме такі напрями своєї діяльності:

Professiums — довгі річні програми трьох рівнів складності для здобуття професійно орієнтованої освіти та навичок, щоб відразу застосувати їх у роботі. Натепер це найважливіша частина інституту. В інституті запустили набір на 16 річних програм з графічного дизайну, UX/UI дизайну, Data Science та Machine Learning, анімації, маркетингу та менеджменту. До кінця 2021 року триватиме набір уже на 20 програм. Ці програми мають модульну структуру та гнучкий графік із перервами. А вступ можливий протягом усього року, на відміну від академічних програм. Ed2B (Education to Business) — кар’єрний сервіс, що будуватиме міст між компаніями, які шукають талановитих людей, та талановитими людьми, які шукають роботу. Команда також допомагатиме у створенні програм та корпоративному навчанні для різних компаній під запит. Акселератор — програми для розробки та запуску нових проєктів та виведення наявних продуктів на нові рівні за підтримки напрацьованої експертизи Projector. Перші програми запустяться у 2022-му. Глобальне ком’юніті — об’єднання випускників, кураторів та учасників івентів, які продовжуватимуть розробляти проєкти, що вже роблять Київ потужним креативним хабом.

"Ми очікуємо, що першими в акселератор прийдуть теперішні та колишні студенти "Проджа". Зокрема й з проєктами, які будуть створюватися на курсах. Це буде продукт, який підтримуватиме перші ініціативи студентів та привноситиме експертизу самого Projector", — підкреслив Олександр Іванов.