В битве за работу можно потерять саму работу: как восстановить work-life balance

Вскоре ты понимаешь, что в мире существует только оценка "5", а других для тебя быть не может. Средних результатов нет, а двойку ты расцениваешь исключительно как возможность пересдать и снова получить максимум. Так воспитывают перфекционистов. Время идет, мы становимся взрослыми. И вот уже не родители, а бизнес задает нам высокие стандарты, а мы снова изо всех сил бежим к победе.

Так произошло и со мной. Моя история становления операционным директором — яркий пример достижения высот ценой нарушения гармонии. В начале этого пути я занимала должность руководителя юридического департамента и не предполагала, что в скором будущем мне предстоит руководить целой компанией. В гонке за успехом я достигла предела своих ресурсов, но сумела восстановиться. Ниже я расскажу, как мне это удалось.

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Мысли только о работе: с чего все начиналось

Акционер дал возможность показать "все, на что я способна" за шесть месяцев. Учитывая мою амбициозность, целеустремленность и ответственность, я тут же понеслась к победе. В тот период все мое внимание и силы были направлены на достижение поставленных целей.

Темп жизни 24/7 стал для меня нормой. Я ложилась спать и просыпалась с мыслями только о работе. Живое общение с семьей, близкими и друзьями было минимальным. Спасало то, что муж работал в одном из наших проектов, а потому была возможность пересечься с ним в коридоре офиса. Спустя шесть месяцев я достигла поставленных акционером целей. При этом результаты превзошли все ожидания, а потому меня назначили операционным директором.

Вскоре после этого акционер вызвал меня обсудить результаты работы и сказал: "Я всем доволен, меня беспокоит только одно — при таком темпе тебя надолго не хватит. Тебе нужно найти свой work/life balance". Он был прав — на тот момент я действительно была уже на пределе своих ресурсов. Ведь достигать вершин, держать темп и показывать максимальный результат постоянно невозможно.

Раздражение и бессонница: как понять, что вы на пределе своих ресурсов

Многим знакомо стремление всегда держать все под контролем и везде успевать, переживая при этом, что ни на что не хватает времени. В конце дня усталые, но полные решимости, мы уверены, что завтра сможем и успеем все. Но из-за безумного ритма жизни получаем лишь бессонницу, повышенное давление и гормональные сбои.

Мы начинаем любить кофе до такой степени, что чувствуем себя неполноценными и вялыми, если не получаем свою дневную дозу. Когда спрашивают о самочувствии, всё чаще отвечаем "ужасно занята". Ухудшается кратковременная память, появляется раздражительность, начинает казаться, что в сутках слишком мало часов.

Мы слишком мало спим, а подчас так устаём, что не можем спать, даже когда есть возможность. Мы беспокоимся, если под рукой нет телефона, постоянно проверяем его, чтобы не пропустить важное сообщение или звонок, берем телефон с собой даже в туалет.

Распространенным следствием сумасшедшего темпа является лишний вес. Быстрый, обычно не очень полезный завтрак обеспечивает резкий подъем уровня сахара в крови, выделяется глюкоза. Вот и первая ситуация за день, когда отложился жир.

После пикового повышения сахара в крови в результате быстрого завтрака чуть позднее уровень сахара резко падает, а концентрация внимания снижается. Вы балуете себя чашечкой кофе с чем-нибудь сладким — это второе отложение жира. Пришло время полдника, но вы-то обещали, что его не будет. А теперь так хочется есть, что невозможно себя остановить. Чувство вины по этому поводу спровоцирует рост уровня гормона стресса кортизола. Когда его много, он становится гормоном хранения жировых запасов. Вы попали в порочный и изматывающий круг.

С одной стороны, можно сменить пищевые привычки, сесть на очередную диету, но с другой стороны, дело не только в питании. Чувство загнанности никуда не исчезнет. Хотя в глубине души вы знаете, что нет необходимости так бежать, бессознательная потребность всем угодить — это внутренний эмоциональный фактор, из-за которого мы выбираем не ту еду, не те напитки.

Если вы узнаете себя — поздравляю, вы окончательно измотаны. О каких победах в таком состоянии может идти речь? Однако вы явно не родились таким, привычка бежать приобретается.

Чем грозит такое состояние

В неотложной медицине есть понятие "установление очередности оказания помощи", когда проблемам пациентов присваивается степень срочности в зависимости от того, насколько быстро их раны необходимо обработать. Так и мы постоянно оцениваем, кто больше всего нуждается в нашем внимании: дети, муж, работа, друзья, переполненное мусорное ведро. Однако себя мы обычно не включаем в этот список. Почему? Уверена, многие из нас ответили бы — у нас нет на это времени.

Но нужно понимать, если у нас нет времени на себя, скоро мы не сможем ничего дать другим. В битве за работу можно потерять саму работу. Те, кто умеет быть энергичным на длинных дистанциях, а не только на коротких — всегда дышат в затылок. Ведь сегодня рынок выдвигает достаточно высокие требования. В топ-5 основных компетенций современного лидера входят:

• креативность;

• дисциплинированность;

• командность;

• системность;

• любознательность.

У вас есть время и силы на всё это? Нет. Сможете вы комфортно ощущать себя на рынке? Нет. Победит ли бизнес своих конкурентов с таким руководителем? Нет. Задумайтесь: в нересурсном состоянии вы просто становитесь профнепригодными, а эту вашу нересурсную модель загнанного руководителя полностью скопирует ваш бизнес.

Как восстановить баланс

Прежде всего необходимо найти источник гармонии для себя самого. Не бегите за трендами. Ищите каждый своё. Нужно вспомнить или найти ту деятельность, которая приносит вам удовольствие — книги, рисование, лепка, уроки пения, просто ходьба или сочинение стихов. Впишите эти занятия в ежедневник и дисциплинированно выполняйте намеченное. Помните, природа — это баланс, нам нужно переключение, но не простое, а приятное.

Важность переключения для нашего мозга сложно переоценить — для того, чтобы отдохнула правая рука, нужно поработать левой. Организуйте для себя смену деятельности, и ваш мозг будет восстанавливаться быстрее и полноценнее.

Постепенно ваши новые активности будут наполнять вас энергией и вдохновением. Вы будете становиться более уверенными в себе. Ваши рабочие решения станут более смелыми и креативными. А мы помним, что в нынешнее турбулентное время удержать бизнес и обеспечить ему прорыв могут только те, кто в состоянии мыслить нестандартно.

Привычка заносить в ежедневник не только бесконечные рабочие задачи, но и дела для себя, постепенно укрепится. Наконец-то появится время для самых важных и любимых людей, начнет прорисовываться тот самый баланс, появится долгожданная гармония, которая и сделает нас сильными.

Мне повезло. Я смогла восстановиться. Во-первых, сам руководитель компании демонстрировал личным примером реалистичность сохранения гармонии. Он помог мне понять, что это возможно.

А во-вторых… Известно, что одним из антистрессовых увлечений для людей, которые постоянно работают головой, является творчество. По счастливой случайности я начала заниматься бальными танцами: мои дети занимались танцами, а я, как настоящий операционный директор, решила не тратить зря время. Вместо томительного ожидания окончания детских тренировок начала заниматься танцами сама. И в бальных танцах, сама того не осознавая, нашла источник вдохновения.

Танцы помогают мне мгновенно эмоционально восстанавливаться после тяжелого рабочего дня, в течение которого адреналин и кортизол соревнуются друг с другом, кто выше. Это мое пространство, к которому доступ запрещен. Здесь я не позволяю ставить себя на последнее место в списке срочных дел или вообще не включать себя в этот список.

Танцуя, я нашла свою гармонию — именно она мне позволяет быть более успешной, держать высокий темп и вести компанию к успеху. Теперь я могу быть сильной и при этом не работатьна износ, ведь найти баланс — значит управлять ситуацией, а позволять ей управлять тобой.найти баланс — значит управлять ситуацией, а не позволять ей управлять тобой.