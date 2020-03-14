В Google Chrome появилась функция просмотра веб-страниц с точки зрения дальтоников

В браузере Google Chrome появилась функция, позволяющая показать веб-страницы так, как их видят дальтоники и люди с проблемами зрения. Об этом сообщает Корреспондент.

Новая функция предназначена в первую очередь для разработчиков. Функцию можно найти через вкладку Developer Tools — Инструменты разработчика. В ней нужно выбрать меню More Tools — Rendering — Emulate Visual Deficiencies.

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Ранее сообщалось, что версия браузера Google Chrome 79 предлагает множество функций, основные из которых — замораживание вкладок и защита от фишинга. Тем не менее в ней обнаружены утечки паролей пользователей.

Также Google обвинили в монополии Chrome и саботаже других веб-браузеров. Доля Google Chrome в настоящее время составляет около 67%, из-за чего разработчики сайтов перестают адаптировать свои ресурсы для других навигаторов. К тому же, монополия одного браузера позволяет ему диктовать собственные условия и внедрять свои стандарты.