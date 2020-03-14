Гаджеты 1 час назад

В Google Chrome появилась функция просмотра веб-страниц с точки зрения дальтоников

Новая функция предназначена в первую очередь для разработчиков

В Google Chrome появилась функция просмотра веб-страниц с точки зрения дальтоников В Google Chrome появилась функция просмотра веб-страниц с точки зрения дальтоников
Фото: Профайл

В браузере Google Chrome появилась функция, позволяющая показать веб-страницы так, как их видят дальтоники и люди с проблемами зрения. Об этом сообщает Корреспондент.

Новая функция предназначена в первую очередь для разработчиков. Функцию можно найти через вкладку Developer Tools — Инструменты разработчика. В ней нужно выбрать меню More Tools — Rendering — Emulate Visual Deficiencies.

Читайте также:
Поисковик Google начал понимать украинский язык

Подпишитесь на канал DELO.UA

Ранее сообщалось, что версия браузера Google Chrome 79 предлагает множество функций, основные из которых — замораживание вкладок и защита от фишинга. Тем не менее в ней обнаружены утечки паролей пользователей.

Также Google обвинили в монополии Chrome и саботаже других веб-браузеров. Доля Google Chrome в настоящее время составляет около 67%, из-за чего разработчики сайтов перестают адаптировать свои ресурсы для других навигаторов. К тому же, монополия одного браузера позволяет ему диктовать собственные условия и внедрять свои стандарты.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Мотоциклы Harley-Davidson оснастят платформой Android Auto
Мотоциклы Harley-Davidson оснастят платформой Android Auto
Google переводит сотрудников в Северной Америке на удаленную работу из-за коронавируса
Google переводит сотрудников в Северной Америке на удаленную работу из-за коронавируса
Крупнейший в Украине провайдер с 1 апреля повышает тарифы на интернет и кабельное ТВ
Крупнейший в Украине провайдер с 1 апреля повышает тарифы на интернет и кабельное ТВ
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Join UP! сокращает количество авиарейсов в Египет

  2. Китайский ученый рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

  3. Аэропорт "Борисполь" продолжает принимать рейсы из Италии, не имея тестов на коронавирус

  4. Коронавирус: итальянский врач описала последние моменты пациентов

  5. Украина закрывает границы для иностранцев — секретарь СНБО

Загрузка...