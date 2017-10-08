В Великобритании тестируют универсальную вакцину от гриппа

08 октября 2017, 18:10
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Клинические исследования, насколько эффективна новая универсальная вакцина против сезонных штаммов гриппа, начались в Великобритании. Она разработана в Оксфордском университете

В Великобритании тестируют универсальную вакцину от гриппа | Здоровье | Дело Увеличить картинку

В Великобритании стартовал набор добровольцев для проведения клинических исследований эффективности применения новой универсальной вакцины против сезонных штаммов гриппа.

В тестировании будут участвовать 500 пациентов в возрасте 65 лет и старше.

Одним сделают укол обычной сезонной вакцины и плацебо, а другим — новой экспериментальной вакцины.

Разработавшие экспериментальную вакцину профессор Сара Гилберт и ее коллеги утверждают, что она работает по иному принципу, чем те прививки, которые используются в медицине на сегодняшний день.

Сейчас профилактические препараты от вируса гриппа должны меняться каждый год в зависимость от мутации возбудителя заболевания. Новая вакцина воздействует на ту часть вируса, которая остается неизменной во всех его штаммах и разновидностях. По словам ученых из Оксфордского университета, который участвует в финансировании исследований, новая вакцина даст более надежную защиту от инфицирования.

Существующие вакцины заставляют организм вырабатывать антитела, которые распознают и атакуют белковые молекулы на поверхности вируса. Но благодаря склонности гриппа к быстрым мутациям он регулярно изменяет свою структуру. Именно поэтому вакцину приходится ежегодно создавать заново.

Новый препарат стимулирует выработку иммунной системой антител другого типа — Т-клеток, которые атакуют внутреннюю часть вируса, остающуюся неизменной во всех штаммах гриппа.

Нынешние клинические исследования запланированы на два года. Если и дальнейшие изучения действия нового препарата продемонстрируют положительный эффект, вакцина получит лицензию на практическое внедрение в систему здравоохранения.

Какой штамм гриппа ждут в этом сезоне

Минздрав Украины сообщил, что в этом осенне-зимнем сезоне будет циркулировать 3 штамма гриппа. Знакомые Гонконг и Брисбен и новый для Украины штамм Мичиган.

Поскольку вирус Мичиган является подвидом "свиного" гриппа, то он имеет схожие признаки заболевания. отличается тяжелым течением с большой вероятностью возникновения осложнений, отметил глава Минздрава Николай Поворозник.

В зоне риска пациенты с инсулинорезистентностью, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с астмой, с сахарным диабетом и те, которые долгое время принимают ацетилсалициловую кислоту, аспирин, из-за кардиологических проблем.

Прививку от гриппа лучше сделать до ноября.

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Теги: вирус , антивирус , грипп , свиной грипп

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В Великобритании тестируют универсальную вакцину от гриппа | Здоровье | Дело
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