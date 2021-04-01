Вивести компанію на новий рівень. Як отримати ISO та для чого тут BPM

Сертифікація ISO допомагає компаніям вийти на суттєво новий рівень, підвищити власну ефективність та вирости в очах клієнтів. А для легшого отримання ISO варто запровадити BPM-систему. Розповідаємо, як вони пов’язані та що це взагалі таке.

Що таке ISO

Сертифікація ISO — це низка певних регламентів, які спрямовані на контроль управлінської діяльності компанії. Вони включають документообіг, матеріальну базу, ресурси та інші виробничі процеси.

З 1946 року Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) випустила понад 20 тисяч стандартів.

Наявність сертифіката ISO гарантує, що всі товари та послуги, які пройшли процедуру сертифікації, повністю відповідають прийнятим світовим стандартам ISO.

Процедура отримання сертифікату міжнародної організації не обов’язкова, її проводять добровільно. З кожним роком кількість компаній, які хочуть пройти процедуру сертифікації, збільшується: одні хочуть перевірити компанію на міцність, інші — переконатися в постачальниках або партнерах, треті — укласти договір із компанією, яка пройшла незалежне оцінювання.

Завдяки наявності сертифіката споживачі будуть впевнені, що вся вироблена продукція випускається відповідно до прийнятих норм і що вони використовують якісний, безпечний товар. При цьому сама компанія зможе застосувати на практиці міжнародні напрацювання для підвищення ефективності системи управління. Якого розміру б не була компанія, проходження сертифікації ISO допоможе раціонально використовувати ресурси й підвищити конкурентоспроможність організації.

Що дає отримання сертифікатів ІSО

Є кілька причин отримати сертифікат ISO:

— це збільшить прибуток компанії;

— виведе організацію на новий рівень;

— допоможе розвинути міжнародні зв’язки;

— дозволить брати участь у державних і приватних тендерах;

— підвищить репутацію компанії в очах споживачів і конкурентів;

— підніме ефективність управлінської системи;

— скоротить та оптимізує витрати компанії в разі низькоякісного або бракованого товару;

— збільшить інвестиційну привабливість підприємства.

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Як отримати сертифікат

Перш ніж подати запит на отримання сертифіката в сертифікований центр, компанія-виробник має підготувати та зібрати певну документацію (ліцензії, ІПН, статут, реквізити, склад підприємства тощо), а також пройти перевірку управлінської системи. Цей аудит дасть змогу визначити наявність невідповідностей у наявній системі управління й застосувати низку рекомендацій щодо реорганізації компанії, які допоможуть вивести її на належний рівень.

Тільки після цього настає наступний етап сертифікації. Компанія подає заявку та пакет необхідних документів в орган зі сертифікації. Далі їх вивчають експерти. Вони формують висновок, у якому зазначено, чи відповідає компанія вимогам ISO. При дотриманні всіх встановлених норм компанії видається міжнародний документ.

Ось які документи треба відправити:

— заяву встановленого зразка,

— установчу і статутну документацію,

— документи на право володіння або оренди виробничих приміщень,

— техпаспорт виробів та інструкцію щодо їхнього використання,

— схематичне уявлення підрозділів компанії.

Залежно від характеру виробництва та різновиду діяльності компанії перелік документів може змінюватися. Повний список надасть співробітник органа, що проводить сертифікацію.

Сертифікація допомагає бізнесу розвиватися, підвищує конкурентну здатність та є однією з переваг для отримання тендерів. Ось що передбачає процес сертифікації:

✅ треба обрати сферу сертифікації;

✅ ознайомитися, які органи та організації здійснюють сертифікацію вашої сфери;

✅ подати заявку (пакет необхідних документів треба уточнити в органах вашої сертифікації);

✅ пройти курс навчання й підготовки до сертифікації;

✅ скласти тест;

✅ розв’язати реальні онлайн-кейси.

У чому важливість BPM

Business Process Management (BPM) — це управління бізнес-процесами. Практика, яка допомагає моделювати, виконувати, моніторити та оптимізовувати бізнес-процеси організації. Оптимально налаштоване процесне управління допомагає підрозділам працювати ефективно, результативно і злагоджено. Це підвищує якість обслуговування зовнішніх і внутрішніх клієнтів компанії.

BPM застосовується для управління основними й допоміжними бізнес-процесами. Перші орієнтовані на створення головного продукту — наприклад, на розробку і продажі. Другі — на підтримку основних процесів: бухгалтерія, закупівлі, HR тощо.

У BPM немає строгих правил і стандартів. Загальні підходи до процесного управління вироблені такими організаціями, як BPMInstitute і Workflow Management Coalition. У практиці BPM також використовуються методи "ощадливого виробництва" (Lean) і рекомендації серії стандартів ISO.

Тому компаніям, які запроваджують у себе BPM-системи, легше отримати сертифікат ISO та пройти всі їхні перевірки.

Яку систему BPM обрати

В Україні вже можна обрати для себе BPM-систему.

Наприклад, Creatio від компанії Terrasoft. Вона створює й автоматизує бізнес-процеси будь-якої складності, а також має готову бібліотеку процесів, побудованих відповідно до провідних світових практик.

А Scriptum BPM може автоматизувати та підвищувати ефективність бізнес-процесів. Ще дозволяє швидко та без особливих витрат розв’язувати проблеми бізнесу. Наприклад, інтеграцію між собою старих систем компанії, автоматизування процесів, прискорення взаємодії тощо.

"Бітрікс 24" допомагає створювати та редагувати бізнес-процеси і водночас впроваджувати їх, виводити показники ефективності, контролювати роботу, робити висновки, а потім проводити аналіз.

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