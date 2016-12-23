Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"

Комедия Алексея Кирющенко "Слуга народа 2" — без преувеличения главный массовый отечественный фильм года, будто бы созданный для того, чтобы затянуть в кинотеатры как можно больше украинских зрителей на "свое кино".

Собственно фильм, не "будто бы", а специально создан для этого. Результат коллективного творчества авторов студии "Квартал 95" (пусть в финальных титрах автором прав на фильм указана другая компания) — очередное доказательство того, что Владимир Зеленский с кампанией как никто другой могут чувствовать, находить, использовать и в то же время формировать широкий зрительский запрос.

В первую очередь, благодаря бесконечному своему телевизионному присутствию. Опять таки, оправданному рейтинговым вниманием зрителей; что здесь первично — "курица" или "яйцо" — не скажешь. Вот и художественный фильм "Слуга народа" парадоксально существует с порядковым номером "2", хотя до этого никакого художественного фильма "Слуга народа" — первого — не было.

Был комедийный сериал об учителе истории Василии Голобородько (Владимир Зеленский), который — благодаря матерному спичу о действующей власти, ставшему популярным в Youtube, и проникновенным обещаниям справедливости для всех — вдруг оказался законно избранным президентом. И начал неравный бой с прикормленной олигархами бюрократической машиной.

В этом бою ему помогали школьные друзья-товарищи: сборный вариант "любых друзей" Ющенко, товарищей детства Путина и советского мифа про "кухарок, правящих государством". А противостояли остающиеся за кадром кукловоды-олигархи и их публичный ставленник — премьер-министр — обаятельный негодяй в мастерском исполнении Станислава Боклана. И это тоже были узнаваемые и сборные образы — из минувшего десятилетия украинской политики, погребенные (пусть и частично) Революцией достоинства, аннексией Крыма, войной на востоке страны и волонтерским движением, но в сериале "95 квартала" возвращенные во всем своем былом великолепии и лоске.

Сериал "Слуга народа", вышедший в прошлом году, к слову, накануне выхода фильма в прокат начал свой повторный показ на телеканале "1+1".

Этот удивительный переход из телевидения в кино (а не наоборот, как это чаще бывает, когда после проката полнометражного фильма демонстрируют его расширенную телевизионную версию) позволил украинской ленте, пожалуй, впервые получить полноценную информационную поддержку и присутствие в публичном пространстве на уровне голливудских хитов.

Автор музыки в фильму "Слуга народа 2" Дмитрий Шуров на премьерном показе

Выявил он себя также и в специфическом определении позиции режиссера. Публично о нем во время работы над фильмом говорилось крайне мало, как мало говорят именно о режиссерах телевизионных работ. "Слуга народа 2" — это не облюбованное украинскими кинематографистами (но прохладно оцениваемое зрителями) "режиссерское" кино. Собственно, режиссер-постановщик Алексей Кирющенко в титрах фигурирует одним из многих, не главным. Обычно как бывает — имя режиссера преподносят триумфально. Тут же акцент скорее сделан на масштабные сценарную и продюсерскую группы, которые привлекают внимание каталогом имен.

Владимир Зеленский, исполнитель главной роли в фильме "Слуга народа 2" на презентации ленты

Режиссер фильма "Слуга народа 2" Алексей Кирющенко на презентации ленты

Как режиссер Алексей Кирющенко должен не растрясти созданный ими потенциал — свести в единое целое разрозненные образы, шутки и гэги, чей фрагментарный и одновременно повторяемый характер был заявлен в сериале. С чем он — в рамках поставленной задачи — мастерски справляется. Во время просмотра возникает ощущение, что большее из того, что запланировано было "Кварталом 95", в фильм вошло, а задуманное — было выполнено. С учетом того, что полнометражный фильм является своеобразной прелюдией к следующему сезону "Слуги народа", который сейчас в работе, и в этом смысле подчиняется также и законам сериала, сотканного из отдельных эпизодов.

Другое дело, что запланированный авторами набор смыслов, образов и ситуаций, которые представлены в фильме, тоже является результатом некритичной работы с темами и мотивами первого сезона сериала, представляя их — в силу ограниченного хронометража — в концентрированном виде. Поэтому "Слуга народа 2" предлагает высококонтрастный коллаж из штампов об Украине, создает ее утрированную комическую модель. Настолько утрированную, что показывает практически несуществующую Украину.

В принципе, в этом во многом и заключается основа сатиры (авторы называют фильм политической комедией), когда реальная ситуация доводится до комического абсурда, сохраняя, однако, при этом остов реальности, в которой "все так" и вместе с тем "еще не так плохо". Проблема в том, что в создании этого комического абсурда "Квартал 95" опирается не на украинскую реальность, а на ее информационную интерпретацию, которую долгие годы активно создавали, в том числе, и российские СМИ. И создает, в итоге, экранную копию этой утилитарной, манипуляционной копии.

С ней очень удобно иметь дело в художественном плане, поскольку она лишена угнетающе болезненных точек реальности. К примеру, в "Слуге народа 2" нет ни слова о Революции достоинства, ни об аннексии Крыма, войне на востоке страны, агрессии России. В пространстве фильма (в отличие от сериала, который тоже о выдуманной Украине, но где имя Путина было помянуто) ничего этого не существует.

При этом фильм "Слуга народа 2" активно рассчитывает именно на тех, кто сериал видел (или хотя бы слышал кое-что о нем) — история президента Василия Голобородька стартует без раскачки, с места в карьер. Президент просит депутатов принять пакет антикоррупционных законов, необходимый для получения кредита от МВФ в размере 15 миллиардов долларов. Когда парламент, контролируемый олигархами, проваливает голосование (дальше — текст из официального описания фильма), "чтобы реализовать свои планы президент отправляется в поездки по Украине. Он побывает в Харькове, Одессе, Запорожье и во Львове. Его ждет больше количество приключений, испытаний и даже преследования "титушек"".

В "Слуге народа 2" акцент сделан именно на борьбу с олигархами. Тремя (их немного, для удобства сценарных композиций). Чтобы победить их, президент обращается за помощью и советом к бывшему премьер-министру, который отбывает срок за коррупцию. Тот, в обмен на беспрепятственный выезд из страны, соглашается помочь.

Из трейлера фильма можно было предположить, что перемолоть олигархический хребет президенту удастся, опираясь на народные массы — недаром тут активно акцентирована география Украины — с севера до юга, с востока и запада (только вот Запорожье, очевидно, должно символизировать Днепр). Однако, в фильме контакта с самим "народом" у президента не происходит. Он — хотя и выходец из народа — будто бы существует без него. С помощью бывшего премьер-министра, используя механизмы подковерной игры и конфиденциальную информацию о преступных и политических связях, он пытается поссорить олигархов, и в итоге добиться результата в парламенте.

Важным моментом "Слуги народа" является и использование русского и украинского языков. Герои говорят на русском языке. Украинский же является языком узко специального общения — на нем говорит иностранный представитель МВФ, ожидающий президента в Львове (у него бабушка оказывается украинкой), продажные депутаты, а также — в официальной обстановке — министр иностранных дел, который пришел во власть из друзей детства президента (Евгений Кошевой).

Собственно, этот языковой водораздел проявляет себя абсурдными кадрами милицейских автомобилей в Харькове, на которых вот так вот прямо и написано русскими буквами "Милиция". В случае "локализации" для проката в России, даже использовать компьютерную графику будет не нужно.

В интервью, которое Владимир Зеленский давал во время съемок фильма, он говорил, что не может себе представить, чтобы этот фильм был показан в России. Вполне возможно, что так оно и будет — и фильма не будет на русском рынке. Однако, в нем нет ничего такого, что могло бы не понравится русским зрителям. Украина показана тут страной, которая функционирует благодаря "внешнему" управлению — МВФ и олигархов. А штамп "водка, сало, хохлы", собственно говоря, поддерживает и министр иностранных дел, развлекающий делегацию МВФ во Львове украинскими песнями и большим количеством самогона, который им подносят девушки в традиционных костюмах и веночках.

В этом смысле творческая манера студии "Квартал 95" чем-то напоминает президентскую кампанию Дональда Трампа — она ищет скандала, акцентирует на спекулятивных темах, раскрученных в СМИ ранее, в меру вульгарна и добивается широкого контакта с массой, поддерживая упрощенные, схематизированные, далекие правды представления о мире. Фальшь "Слуги народа" ретуширует комфорт, который рождает "узнавание" шаблонов, что не делает эти шаблоны реальнее. И также как и Дональд Трамп, "Квартал 95" оказывается в этом своем популистском творческом витке интересным России.

Тем, кто хочет сохранить интригу, дальше не стоит читать.

Финальные слова главного героя присутствуют уже в трейлере. "Квартал 95" размещает в нем послание, обращенное одновременно и персонажам ленты, и зрителям. Зрителям с экрана в трейлере говорят "Идите в кино". В фильме же президент говорит: "Идите в жопу".

Острая фраза завершает монолог, суть которого сводится к тому, что Украина прорвется сама — на морально-волевых качествах, без помощи международных организаций, их денег и связанных с ними условий их получения (скандальное выступление "Квартала 95" в Юрмале про Украину, актрису немецкого порнофильма, тоже было об этом).

Киноэкранные же отголоски монолога президента Василия Голобородька можно найти в монологе премьер-министра Великобритании из романтической комедии Ричадра Кертиса "Реальная любовь". Только вот Владимир Зеленский все же не Хью Грант. Обаяния не достает, чтобы компенсировать грубость.

Но главное, чего недостает "Кварталу 95" — это чуткости к происходящему в самой стране, столь необходимой для политической комедии. Потому что после просмотра лента, выполненной на высоком профессиональном уровне и точно расставляющей комедийные акценты, вызывающие смех, возникает чувство, что не из зала кинотеатра по завету главного героя "идешь в задницу", но наоборот, прощаясь с фильмом, выходишь из нее.

Сергей Васильев

Сайт фильма.