"Запускаем" коллектив после длительного простоя — три простых совета психолога

Экономика очень рада ослаблению карантинных мер. Многие предприятия — особенно в секторе малого и среднего бизнеса — постепенно возобновляют свою работу.

Но для большинства руководителей настала пора сложных решений. Ведь после столь длительного простоя необходимо запускать не только какие-то производственные процессы, но и коллектив.

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Если кто-то еще не осознал всей глубины проблемы, постараюсь пояснить на простом примере. Помните, как в докарантинное время вел себя сотрудник после своего отпуска? Ему требовалось некоторое время, чтобы снова встать в строй и начать работать с таким же КПД, как до отдыха. Теперь представьте, что этот отпуск длился больше двух месяцев. И не для одного работника, а для всего коллектива.

Вот три простых совета, которые помогут пройти этот этап с наименьшими потерями.

Шаг первый. Постепенно увеличиваем нагрузку

Допустим, человек на пике формы можете сделать 200 приседаний подряд. Но какое-то время он не занимался спортом. Понятно, что невозможно после перерыва сразу повторить свой лучший результат. Мышцы уже ослабли.

Также и наш разум. Если коллектив не работал на карантине, то мозг каждого конкретного сотрудника мог расслабиться. И, снова используя спортивную терминологию, ему бессмысленно сразу давать 100-килограмовую гирю. Нагрузку следует увеличивать постепенно. От простых задач к сложным. От мелких проектов к крупным.

Конечно, любой руководитель будет заинтересован в том, чтобы ускорить этот переходной период. И тут следует диверсифицировано подходить к мотивации сотрудников. Я уже рассказывала о четырех направлениях развития личности.

"Производителю результатов" можно смело давать задачи-вызовы. "Администратору" следует показать новые карьерные возможности. "Предпринимателя" необходимо подключить к мозговым штурмам. С "интегратором" достаточно будет просто поговорить по душам.

Шаг второй. Получаем выгоду

Столь продолжительный перерыв в работе — удар для любого бизнеса. Но и в нем стоит поискать скрытые перспективы. Особенно в отношении управления коллективом.

Находясь в изоляции, многие люди получили время и возможности "выпрыгнуть" из рабочей суеты и посмотреть на процессы со стороны. Кто-то провел такой внутренний анализ вполне сознательно. Но большинство сотрудников сделали это неосознанно. Каждого из них посещали мысли о том, что нравится и не нравится в работе. О вещах, по которым они скучают и о которых даже вспоминать не хотят. О процессах, которые можно было бы улучшить и которые и без того реализуются максимально эффективно. Еще раз: через подобное осмысление в той или иной мере прошли все члены коллектива.

В любой другой ситуации для получения такого фидбэка руководителю пришлось бы нанимать специалистов (психологов, HR-менеджеров, экспертов по карьерному консалтингу), а также проводить многочисленные тестирования и анкетирования. Но в сложившихся обстоятельствах достаточно просто спросить у самого сотрудника. Ответ не надо "доставать" из подкорки, он уже сформулирован в голове человека. Можно провести с сотрудниками или руководителями подразделений встречи one-to-one, на которых выяснить, как человек чувствует себя на своей позиции и какие мысли по совершенствованию процессов имеет.

И это поможет не только развитию бизнеса, но и ускорению "переходного периода". Ведь наша психика устроена таким образом, что собственные идеи мы всегда реализуем с большей охотой и отдачей, чем просто очередное задание от начальника.

Шаг третий. Подаем пример

Любая компания на бессознательном уровне является отображением собственника. Любой коллектив на бессознательном уровне является отображением руководителя. Поэтому человеку, у которого в подчинении находятся другие люди, следует подумать о том, что конкретно ему помогает "включиться". Интересная задача, выполнение плана, резвость конкурентов, помощь остальным, ритмичная музыка в офисе — это может быть все, что угодно. Но если это помогает руководителю прийти в так называемое "ресурсное состояние", то это поможет и всему коллективу. Стоит просто предложить это подчиненным. Сделать собственные ценности частью корпоративной культуры.

Карантин стал большим испытанием для большинства людей. Но и научил всех нас многому. Например, человечности и сопереживанию. Надо понимать, что каждый сотрудник не по своей воле оказался в изоляции. И он сталкивается с собственными трудностями при выходе на работу после долгого перерыва. Если мы карантин пережили все вместе, то и выход из карантина благополучно переживем!