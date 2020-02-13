XVIII Международный PR-Фестиваль запланирован на 5 марта 2020 года

Оргкомитет Международного PR-Фестиваля определил дату и место проведения главного отраслевого события года: 5 марта в Premier Palace в Киеве вновь соберутся украинские PR-профи, чтобы обсудить насущные темы и поговорить о будущем.

Восемнадцатилетие Фестиваля — отличный повод честно посчитать цену любви и лояльности аудиторий и выяснить, сколько же на самом деле стоит призрачная "бесплатность" публичных коммуникаций в эру вездесущих цифровых медиа, моды на Telegram-каналы, лидеров мнений и пользовательского контента.

Как пишет в своем приветственном слов председатель Оргкомитета, вице-президент Украинской PR-Лиги, партнер Агентства PR-Service, доктор экономических наук Елена Деревянко: "Для того чтобы яркие проекты, создающие и укрепляющие целевую репутацию компаний, воплощались в жизнь, нужны ресурсы. Не просто интеллектуальные, человеческие, организационные, временные, а вполне земные (за всем перечисленным стоЯщие и стОящие многого) — финансовые, исчисляемые во всеобщем (денежном) эквиваленте. Следуя этой логике, девиз Фестиваля-2020 мы сформулировали так: "А без денег можно?" Голубая мечта любого заказчика — беззатратный репутационный менеджмент. Как во вдохновившей нас издевательской поговорке, популярной среди предпринимателей: "С деньгами каждый дурак сможет, а ты без денег попробуй". Именно эту мечту-иллюзию мы будем препарировать 5 марта со вкусом и предметно. Не потому, что не верим в бесплатность паблисити, силу лидеров мнений, вирусный контент и PR-проекты с zero-бюджетом. Все это есть, но как стихийный калейдоскоп или разовая феерия, а не как комплексный бизнес-подход. Эффективное управление репутацией — это система сложная, многокомпонентная и нуждающаяся в ресурсной базе. В конечном итоге даже самый бережливый (lean) репутационный менеджмент всегда можно оценить в денежных знаках".

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Таким образом, спикеры и гости Фестиваля-2020 проведут краш-тесты иллюзии "бесплатной" прямой коммуникации бизнеса, брендов и лидеров с аудиториями и стейхколдерами в новой цифровой коммуникационной среде, перенасыщенной контентом и "фоновым шумом".

Исходя из девиза XVIII Международного PR-Фестиваля, опорными темами его программы в этом году определены:

• Инвестиции в репутацию: сколько и куда направить;

• Как эффективно финансировать корпоративные PR-активности;

• Как поделить деньги между маркетингом и пиаром во благо компании;

• Как доказать финансовому директору, что деньги будут потрачены не зря;

• Новости из мира PR-метрик и KPI: измерение эффективности в условиях турбулентности;

• Будущее украинского информпространства: новое законодательное регулирование и инициативы;

• Репутация под ударом и прагматичный антикризис;

• Инновации во имя эффективности: как извлечь пользу из Telegram-бума, приручить USG-контент и получить объективную картину инфополя;

• Новые поколения — новое лицо целевых аудиторий, феномен digital native стейкхолдеров;

• Устойчивое развитие и экологический хайп.

Гостей Фестиваля-2020 ждет открытое общение PR-профи из разных отраслей и с разным опытом, знакомство с самыми яркими спикерами-практиками и лучшими практик-кейсами, возможность заглянуть в неизведанные уголки PR-отрасли и ее ближайшее будущее.

Кульминацией мероприятия станет уже традиционная церемония награждения наиболее престижными профессиональными премиями в сфере репутационного менеджмента VI Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты".

Организационный взнос в этом году составляет 3500 грн, для early birds — скидка 20% при регистрации до 5 февраля 2020 года. Зарегистрироваться на мероприятие можно онлайн по ссылке: http://pr-festival.com.ua/ru/conditions

Партнёры XIII Международного PR-фестиваля: Global Spirits, АТБ, Henkel, MOLLY GREEN flor&design, Yves Rocher, Forward Bank, PepsiCo Ukraine, IQOS, Philip Morris Ukraine, группа компаний PrintStoreGroup, European Business Association, American Chamber of Commerce, ТМ "SHNUROK".

Медиапартнёры XIII Международного PR-фестиваля: Delo.ua, MMR, УНН, M!ND.ua, 112 канал, Znaj Media.

Напомним, Международный PR-Фестиваль — некоммерческое профессиональное мероприятие, на протяжении многих лет финансируемое по принципу краудфандинга участниками индустрии публичных коммуникаций для обмена опытом и лучшими практиками. Плата за участие в полном объеме направляется на покрытие организационных расходов.

Международный PR-Фестиваль проводится под эгидой Украинской PR-Лиги с 2002 года и является самым "долгоиграющим" проектом отечественной коммуникационной индустрии. Неизменный организационный партнер — Агентство PR-Service. Ежегодно Фестиваль собирает 250–300 представителей индустрии PR, IR, GR и SCR. Здесь обсуждаются идеи и тренды, которые вскоре станут повседневной практикой коммуникаций.

В прошлые годы своих представителей на Фестиваль делегировали флагманские компании "Киевстар", СКМ, Corum Group, Danone, Shell, Socar, "Концерн Галнафтогаз", "Запорожсталь", Bayer, British American Tobacco, Imperial Tobacco в Украине, "Укртелеком", UkrSibbank BNP Paribas Group, UniCreditBank, ПУМБ, "Витмарк" (соки Jaffa и др.), МХП, PepsiCo, Фонд Виктора Пинчука, Intel Ukraine, СК "Провидна", "Фокстрот", "Укргаздобыча", Bayadera Group, L"Oréal Ukraine, Maybelline New York, Nielsen, StarLight Media, "WOG-ритейл" и многие другие глобальные и национальные бизнес-лидеры, а также их руководители.