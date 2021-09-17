ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру

З 16 вересня 2021 року Запорізький міжнародний кінофестиваль ZIFF демонструє на великих екранах України найкращі світові шедеври короткого метру.

"Кінофестиваль ZIFF за роки свого існування вже встиг відкрити світу десятки неймовірно крутих короткометражних робіт з усіх куточків планети. Настав час показати найкращі з них українським кіноглядачам!" — анонсують організатори.

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У програмі "ZIFF#4 Літо невер ендс!" яскраві, свіжі та дуже актуальні роботи талановитих митців з різних країн світу. В Києві, зокрема, фестивальну підбірку можна подивитись у кінотеатрі "Жовтень" до 22 вересня включно.

#1 Джерело

Аргентина, 2020, драма, реж. Карлос Ігнасіо Тріоні Беллоне, 19 хв. 59 с.

9-річний хлопчик Бернардо живе в горах із родиною. Одного разу він зустрічає маленьку дівчинку. Разом вони відкривають таємницю сусіднього лісу.

#2 Ластівка

Італія, 2019, драма, реж. Ріккардо Петрілло, 11 хв. 32 с.

Напередодні Різдва 1944 року група партизан сховалась у горах Північної Італії. Незабаром відбудеться диверсія залізничного моста Івреа, окупованого німецько-фашистською армією. Історія заснована на реальних подіях.

#3 Ложка

США, 2019, драма, реж. Віктор Веласко, 4 хв. 33 с.

Бізнесмен йде вулицями міста, прямуючи до свого офісу. Раптом його починає переслідувати наркоман, пропонуючи з’їсти ложку супу.

#4 Romantica.com

Ізраїль, 2019, драма, реж. Шай Феллнер, 4 хв. 6 с.

85-річний Борис доглядає за своєю дружиною, що страждає на хворобу Альцгеймера. Його онук хоче, щоб дідусь продовжив насолоджуватись життям та домовляється про його побачення з іншою жінкою.

#5 Шкіра

США, 2018, драма, реж. Гай Наттів, 20 хв. 53 с.

Темношкірий чоловік посміхнувся десятирічному білому хлопчику у супермаркеті. Цей невинний епізод розв’яже безжальну війну між двома бандами, що призведе до шокуючої розв’язки.

#6 Полуниця

Австрія, 2019, драма, реж. Марк Вебер, Джеральд Прібек, 8 хв. 14 с.

Коли хлопець бачить на узбіччі дівчину, яка продає полуницю, він закохується з першого погляду. Він починає уявляти їхнє спільне життя, але раптом все йде не за планом.

#7 Ну, мам!

Польща, 2020, драма, реж. Ян Грушка, 8 хв. 8 с.

Пограбування поштового відділення йде не за планом після того, як один з грабіжників бачить серед заручників власних батьків.

Організатори фестивалю: KINOLIFE

Генеральний онлайн-партнер: Delo ua. Медіапартнери: Сайт Киева 44.ua, Киноафиша, STARBOM.COMpany, Портал Хочу, Фраза.юа, Сайт Днепра 056.ua, Woman Magazine, Yabl, Starway Magazine, PlayUA, WorldExpo, Сайт Одессы 048.ua, Lemonade.style.