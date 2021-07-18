"Золотую пальмовую ветвь" получил самый безумный фильм Каннского фестиваля "Титан"

74-й Каннский кинофестиваль подошёл к концу.

Жюри во главе с американским режиссeром Спайком Ли назвало победителей.

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Основной конкурс

"Золотая пальмовая ветвь" — "Титан" Жюли Дюкорно

Это первая "Золотая пальмовая ветвь" единолично полученная в Каннах женщиной. До этого режиссерка Джейн Кэмпион разделила эту награду с Чэном Кайгэ ("Пианино") в 1993 году.

"Титан" стал самой неожиданной премьерой фестиваля, но присуждение ему "Пальмы" не стало сюрпризом для гостей церемонии награждения, так как председатель жюри Спайк Ли случайно объявил победителя раньше времени, в самом начале вечера.

"Это не учебная тревога: самый дикий и безумный фильм фестиваля, где женщина натурально совокупляется с автомобилем и рожает от него ребенка — теперь лауреат главного киноприза на планете. Лучше новости нельзя было и придумать. На наших глазах тут родилась новая икона боди-хоррора, жанра завораживающего и омерзительного", — пишет телеграм-канал КИНОТВ (Egor Belikov).

"Начинается всё с того, что главная героиня Алексис в детстве попадает в аварию, потому что специально отвлекала своего отца за рулём. Ей в голову вшивают титановую пластину и предупреждают о возможных неврологических осложнениях. О, они даже не представляют, насколько сложными будут эти осложнения.

Алексис вырастает в бедовую девушку, которая в полуголом виде танцует на капотах автомобилей. Однажды она убивает палочкой для волос назойливого фаната, а затем сношается с автомобилем. В дальнейшем запутывается волосами в сосочном пирсинге своей товарки (Геранс Марилье из "Сырого"), решает с ней переспать, едва не откусывает ей тот же сосок, затем убивает кучу народу, втирается в доверие к убитому горем спасателю (Венсан Линдон), таким образом спасаясь от полицейского преследования, и всё это время вынашивает плод машинной любви, пока у неё из груди течёт мазут.

Это кино не просто шокирует — оно каждые две минуты показывает то, что мы бы не могли себе представить даже в страшном сне. И при всём том перед нами удивительно перверсивный гид по росту женского самосознания. Её тело — её дело, даже если в её теле — железная тварь, зато своя.

Поиски своей чудовищной сексуальности приводят Алексис туда, куда ещё не ступала нога человека — и куда ещё не заглядывала кинокамера", — заключает телегам-канал Нувельваг.

"Титан"- это самое ужасное и, одновременно, самое крутое кино этого фестиваля! Дюкорно сняла безумие в чистом виде! Гаспар Ноэ и фон Триер нервно курят в сторонке) От фильма настолько сильные эмоции, что можно или проблеваться, или вознести Джулию на пьедестал королевы современной режиссуры! Третьего не дано, равнодушных точно не будет!), — прогнозировал после просмотра фильма Алексей Гладушевский (Creative Producer Starlight Original Content). И не ошибся.

Гран-при жюри

"Купе номер шесть", режиссeр Юхо Куосманен

"Герой", режиссeр Асгар Фархади

В этом году в Каннах вручили сразу два Гран-при. Фильму "Купе номер шесть" — ленте с российским участием, снятой финским режиссёром Юхо Куосманеном в России. И "Герою" - фильму иранца Асгара Фархади, двухкратного обладателя Оскара.

Приз жюри

"Колено Ахед", режиссeр Надав Лапид

"Память", режиссeр Апичатпонг Вирасетакул

Фильм "Память" покажут на Одесском международном кинофестивале во внеконкурсной секции "Международные гала-премьеры". ОМКФ пройдет в этом году с 14 по 21 августа.

"Память" — первый фильм режиссера Апичатпонга Вирасетакула, который он снял на английском языке и за пределами родного Таиланда. Действие картины, главную роль в которой исполняет Тильда Суинтон, происходит в Колумбии.

Лучший режиссeр

Леос Каракс, "Аннетт"

Мюзикл "Аннетт" был одним из главных претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" (по консолидированному мнению кинокритиков). Это первый фильм Леоса Каракса после ленты "Корпорации "Святые моторы", вышедшей в 2012-м и признанной журналом Cahiers du Cinéma лучшим фильмом года. Главные роли в "Аннетт" исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр. Сценаристами выступили братья Рой и Рассел Мейл, создатели и участники культовой группы Sparks, которые до встречи с Караксом уже несколько лет работали над созданием мюзикла. Также они стали соавторами музыки к фильму.

"Аннетт"- это один из самых невменяемых фильмов Каракса и вообще, один из самых необычных фильмов в мире, я думаю. Любителей линейных историй прошу не беспокоиться. Неудобный монтаж, склейки, вижуал. Все не вписывается в стандартное понимание хорошего кино. В процессе, вышло много людей. Но вот каждый выход очередного кинолюбителя убеждал меня в том, что я нахожусь в предверии чего-то великого! Действительно, Великое кино для узкой (надеюсь, я ошибся) аудитории. "Аннетт"- настоящий шедевр в эпоху, когда уже шедевров никто не ждёт. Тот случай, когда сила искусства размазывает тебя сначала по фестивальным креслам, а затем — по стенам и потолку. Такое себе, искусство даже не в квадрате, а в кубе!", - поделился своими эмоциями после показа Алексей Гладушевский (Creative Producer Starlight Original Content).

"Леос Каракс — сумрачный гений, что лишь дважды за последние десять лет возвращался к режиссуре, и оба раза из соображений осмысления собственного траура. В 2011 году он похоронил жену, актрису Катерину Голубеву, это его чудовищным образом подкосило, и тех пор он не снимал маску скорби с лица. Удивительно, что при этом удалось снять такой прочувствованный фильм о собственной дочери — Насте Голубевой-Каракс, об отношении к ней, о том, что он изо всех сил любит ее, но не может развидеть черты ее матери.

Это не только автобиография Каракса, но еще и исчерпывающая и проникновенная история заблудшего человека, который не вынес любви и не смог жить без нее дальше. При этом "Аннетт" многие не поймут, что не редкость для подобных фильмов — а кино такого уровня появляется дай бог раз в несколько лет", — замечает Егор Беликов в Esquire.

"Аннетт" также покажут на Одесском международном фестивале во внеконкурсной секции "Международные гала-премьеры". Международный прокат ленты начнется с 6 августа, а 20 августа фильм выйдет на Amazon Prime.

Лучшая мужская роль — американский актер и музыкант Калеб Лэндри Джонс, "Нитрам"

Лучшая женская роль — датская актриса Ренате Реинсве, "Худший человек на свете"

Лучший сценарий — "Сядь за руль моей машины", режиссeр Рюсукэ Хамагути

Приз за лучший саундтрек — Рон и Рассел Мэлы (Sparks), "Аннетт" и Рон, "Париж, 13-й округ"

Приз экуменического жюри — "Сядь за руль моей машины", режиссeр Рюсукэ Хамагути

Специальное упоминание экуменического жюри — "Купе номер шесть", режиссeр Юхо Куосманен

Приз ФИПРЕССИ — "Сядь за руль моей машины", режиссeр Рюсукэ Хамагути

"Особый взгляд"

Главный приз

"Разжимая кулаки", режиссeр Кира Коваленко

Этот фильм - второй значительный успех продюсера Александра Роднянского в Каннах — его протеже Кира Коваленко дебютирует во второй по важности программе "Особый взгляд", в которой Кантемир Балагов с успехом показал оба своих фильма ("Теснота" и "Дылда"), пишет Esquire. Девушка по имени Ада родом из осетинского городка пытается сбежать из-под излишней и наверняка токсичной семейной опеки.

Приз жюри

"Великая свобода", режиссeр Себастьян Майзе

"Золотая камера"

награда за режиссерский дебют, сквозная

"Мурина", режиссeр Антонета Аламат Кусиянович

"Золотой глаз"

награда за лучший документальный фильм

"Бабий Яр. Контекст", режиссeр Сергей Лозница