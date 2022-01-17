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Французское произношение — полезные советы
Изучение любого языка подразумевает не только занятия грамматическими правилами и лексикой. Немаловажную роль играет правильное произношение звуков. Человека, который не знает языка с самого рождения, сразу слышно именно из-за особенностей звукопроизношения, и большинство людей, которые начали изучать иностранный язык во взрослом возрасте, говорят с заметным акцентом. Попробуем разобраться, как улучшить свое произношение тем, кто учит французский вместе с https://sky-lingua.com/francuzskiy/
Учим французские звуки
Путь к правильному звукопроизношению во французском языке требует обязательного внимания к деталям:
- Правилам французского произношения звуков. Крайне важно подробно разобраться в звукопроизношении каждой буквы. При этом необходимо учитывать, что у одной буквы бывает два или даже больше вариантов произношения, а буквосочетания нередко имеют абсолютно новое звучание.
- Французским акцентам. Акценты или диакритические знаки — это не обычные украшения. Они меняют звучание букв, а также становятся своеобразной подсказкой — подталкивают к правильному произношению.
- Фонетическому алфавиту. Изучая французский, необходимо ознакомиться с фонетическими символами, которые используются для обозначения звуков во французском словаре.
Изучая французский язык и знакомясь с новыми словами, важно понимать, как они произносятся. Поэтому нужно всегда иметь под рукой не только карманный словарь, но и специальную литературу, в которой расписаны правила произношения. Многие компьютерные программы даже предлагают звуковые файлы, которые помогут понять, как звучит то или иное слово.
Как подготовиться к произношению и начать практиковаться?
Изучая слова, нужно обязательно говорить их вслух и собирать в связные предложения. Частое проговаривание существенно облегчит процесс изучения и поможет правильному произношению. Также, чтобы улучшить его, рекомендуется:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Слушать музыку, аудиокниги или фильмы на французском. Регулярное прослушивание научит слышать звуки, различать их и понимать беглую речь. Это облегчит самостоятельное проговаривание в дальнейшем.
- Повторять услышанное. Не забывайте, что регулярное проговаривание отдельных слов, фраз, стихов и текстов песен является лучшим способом развить и усовершенствовать собственные навыки французского звукопроизношения.
- Слушать себя. Попробуйте записать собственную речь на французском, а затем прослушать и сравнить с идеальным звукопроизношением. Так вы сможете заметить собственные ошибки и исправить их.
- Читать вслух. Если сложные комбинации букв во французском языке все еще ставят вас в тупик, вам нужна более частая практика. Читайте вслух — так вы привыкните к новым фонемам.
Не бойтесь говорить вслух и совершать ошибки! Без регулярных занятий не будет прогресса.
Как решить проблему с произношением: несколько советов
Некоторые особенности французского звукопроизношения представляют серьезную проблему для жителей славянских стран. И чтобы сделать свою речь более похожей на оригинальную, можно прибегнуть к следующим полезным советам:
- Помните, что изучение языка лишь по словарям — это академические знания, которые могут несколько отличаться от реального звукопроизношения в социуме. Смотрите видео и слушайте песни с неформальным французским — это поможет говорить так, как носители языка.
- Произношение нельзя выучить по книге. Чтобы действительно хорошо научиться говорить по-французски, стоит пообщаться с носителями языка. На крайний случай нужно практиковать диалоги с репетитором и как можно больше слушать французскую речь.
Чтобы научиться говорить по-французски с минимальным акцентом, нужно как можно больше практиковаться. При этом практика должна быть как пассивной (прослушивание речи), так и активной (самостоятельное говорение). Только последовательность и регулярность занятий, а также систематическое повторение помогут добиться успеха.