Государство получило от ОГХК более 873 млн гривен поступлений в бюджет в 2021 году

Общая сумма отчислений "Объединенной горно-химической компании" в бюджеты всех уровней в 2021 году составляет около 873,4 млн грн, что в 2,2 раза больше показателя 2020 года – 381,3 млн грн.

Большую часть этой суммы, а именно 253 млн 520 тысяч грн, составляют отчисления части чистой прибыли по выплатам дивидендов государству. Из них 184 млн 588 тысяч грн составили выплаты по дивидендам за 2020 год, еще 68 млн 932 тысячи грн – доплаты за 2018 год. Напомним, что в 2020 году дивидендные отчисления составили всего 50 млн 368 тысяч грн.

"В 2021 году мы повысили эффективность работы ОГХК. Благодаря этому значительно выросли доходы, доходность и, как результат, отчисления в госбюджет. Впрочем, не только в нашей стране, но и по всему миру частный собственник может сделать для региона, для местных властей, населения, инфраструктуры намного больше, чем государственная компания. В частных руках ОГХК будет развиваться еще более динамично, чем сегодня. У нас огромный потенциал, поэтому продолжаем работать, чтобы реализовать его", – отметил и.о. председателя правления АО "ОГХК" Егор Перелыгин.