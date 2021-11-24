Как повысить шанс на получение кредита в банке?

Решили брать кредит в банке? К этому вопросу надо серьезно готовиться: даже если у вас есть официальная работа и немаленькая зарплата, нет гарантии в том, что запрос вам одобрят. Мы расскажем основные правила, которых надо придерживаться, чтобы не нарваться на отказ.



Проверяем, соответствуем ли мы требованиям банка

Первое, с чего стоит начинать, — внимательно изучить список требований к клиенту. Часто бывает, что банки на видном месте публикуют только основные условия кредитования, а дополнительные подробности приходится искать на страницах договоров или на сайте. Также их можно и нужно спрашивать в соцсетях и на форумах — люди, которые уже оформляли кредит онлайн в этом месте, могут поделиться реальным положением вещей.

Правильно рассчитываем сумму, которую будем запрашивать

Второй по важности пункт. Что надо знать:

если вы никогда не брали кредиты и со старта просите максимальную сумму, вам могут отказать (или одобрить, но не так много);

вашей официальной зарплаты должно хватать на погашение кредита и на проживание.

Проверяем кредитную историю

Вообще с этого пункта можно и начинать, причем проверять КИ желательно и тем, кто никогда в жизни не брал кредит. Почему вам нужна проверка:

вашими данными могли воспользоваться мошенники и повесить на вас кредит без вашего ведома (сейчас такое хоть и редко, но все-таки встречается);

из-за ошибки оператора или незамеченной комиссии ваш предыдущий кредит мог не закрыться.

Улучшить историю проще всего, получая микрозаймы, поскольку их выдают на совсем небольшие суммы и на очень короткие сроки, так что взять и погасить их можно очень быстро.

Выбираем банк

Совсем идеально, если брать кредит вы будете в банке, клиентом которого вы уже являетесь. Например, если у вас есть там депозит, карта, или вы уже кредитовались там, или получаете через него зарплату. В этом случае банк уже имеет данные о вашей платежеспособности. Плюс для действующих клиентов могут действовать более выгодные условия, и сам процесс рассмотрения заявки будет проходить быстрее и проще.

Предоставляем поручителя

Этот совет может очень сильно упростить получение кредита. Но есть и жирный минус: поручителя сможет найти не каждый — слишком уж высокая это ответственность, особенно если речь идет о долгосрочном и крупном займе.