Как выбрать фильтр для воды: виды и особенности

Сегодня многие заболевания обусловлены тем, что люди употребляют питьевую воду недостаточно хорошего качества. Даже если на первый взгляд жидкость не производит плохого впечатления и выглядит, так сказать, презентабельно, это ещё вовсе не означает, что в её составе нет ядовитых компонентов. Если для вас и вашей семьи важно иметь крепкое здоровье, прислушайтесь к рекомендациям специалистов и обзаведитесь специальными фильтрами для очищения воды. О том, как их правильно выбрать, прочтёте в статье.

Подобные установки могут иметь различное устройство и разные технические параметры. Чтобы не ошибиться с выбором, надо обозначить собственные потребности и сопоставить их с реальностью.

Фильтр - Кувшин

Данный агрегат считается наиболее простым, картриджи не могут похвастаться большим ресурсом (обычно он составляет не более трёхсот литров). Кувшин очищает воду от хлора, делает её мягче, устраняет неприятный запах. В числе преимуществ кувшинного фильтра компактные габариты и мобильность. Он подойдёт для использования дома или в пути. Картридж рекомендуется менять раз в месяц.

Плюсы:

обладает примитивным устройством, не нуждающимся в постоянном контроле;

не требует подключения к водопроводу.

Минусы:

небольшие объёмы жидкости;

низкая степень очистки.

Количество очищаемой воды ограничено объёмом агрегата, как правило, это не более двух литров. Иными словами, если необходимо очистить три литра, понадобится воспользоваться устройством два раза.

Рассмотренный вариант подойдёт тем, у кого скромный бюджет или тесная кухня, на которой не найдётся места для установки стационарной системы.

Насадки на кран

Приспособления подобного плана фиксируются на кране. Они недорогие, и их можно взять с собой в дорогу. Из минусов следует обозначить невысокую производительность (не более 0,5 литра в минуту) и незначительный объём сорбента. Понадобится подготовить ёмкости, в которые вы будете сливать воду.

Проточные на мойку

Такие фильтры размещают рядом с краном. Они отличаются хорошей производительностью (1,5 литра в минуту). Тем не менее водоочиститель занимает много места. Впрочем, если он имеет красивую внешность, этот недостаток можно не учитывать. Отдельную ёмкость здесь задействовать не нужно.

Стационарный фильтр

Установку размещают под раковиной (не загромождается пространство), а сам фильтр «интегрируют» в водопровод. На раковину выводится кран для очищенной жидкости. Замена картриджа осуществляется раз в полгода. Пользоваться водоочистителем очень удобно. В качестве недостатка следует выделить лишь высокую стоимость.

Системы обратного осмоса

Это практически идеальный вариант водоочистительного агрегата. Устройство ликвидирует не только хлор и железо, но также ещё и опасные бактерии и вирусы. Агрегат позволяет добиться наивысшей степени очищения.

Если оснастить систему минерализатором, жидкость будет обогащаться полезными для организма веществами. Картридж рекомендуется заменять раз в год.

Подобные установки дают возможность постоянно получать запас очищенной воды объёмом 10 литров. Обратноосмотическая мембрана является ключевой фильтрующей частью, её замену осуществляют раз в 3 года.

Магистральные фильтры

Такие водоочистители монтируют в водопровод. Они обладают следующими преимуществами:

комплексное очищение от примесей технического характера;

простота использования;

довольно компактные размеры;

невысокая стоимость картриджей.

Жидкость, очищенная посредством данной установки, получает улучшенные вкусовые качества. Монтаж агрегата лучше всего доверить опытному специалисту.

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