Машинки и треки Hot Wheels: оригинальные игрушки и интересные предложения для коллекционеров

Сегодня достаточно много компаний занимается изготовлением игрушек в виде транспортных средств. В этой статье мы расскажем о предложениях бренда Hot Wheels, а также раскроем секрет его успешности.

Удачное начало и достойное продолжение

Познакомиться с актуальным каталогом марки Хот Вилс можно на сайте интернет-магазина Панама. Созданию этого бренда помог случай. Один из соучредителей корпорации Mattel Эллиот Хэндлер, как-то заметил, что его сын с удовольствием катает машинку британской компании Matchbox. Эллиот буквально загорелся идеей создать собственную линейку, которая будет конкурировать с продукцией этой фирмы.

Менеджмент компании Mattel скептически отнесся к такому предложению. В каталоге фирмы уже было немало успешных проектов. В 1945 году начат выпуск музыкальных шкатулок, которые обеспечили успешный старт недавно основанной компании, в 1959 году на американском рынке появилась легендарная кукла Барби, а в 1960-м – говорящая кукла Кэтти. Начинать новый проект в условиях жесткой конкуренции было достаточно рискованно. Даже супруга Эллиота Рут, которая всегда поддерживала все его начинания, утверждала, что он напрасно тратит силы и время. Но Хэндлер не сдавался и специально пригласил промышленного дизайнера Гарри Бентли Брэдли, который сотрудничал с крупнейшей автомобильной корпорацией General Motors.

Подготовка и выпуск первой партии занял 2 года и в 1968-м на выставке в Нью-Йорке были представлены 16 экземпляров – прототипы реальных автомобилей, выполненные в масштабе 1:64. Максимальная реалистичность и высококачественное исполнение произвели настоящий фурор. Даже скептики были вынуждены признать, что машинки-игрушки с невероятной точностью воспроизводят оригинальные модели. Для Брэндли сотрудничество с Mattel и выпуск первой линейки Hot Wheels стали одним из самых успешных этапов в карьере. Но даже он сомневался, что новая марка сможет удержаться на вершине успеха и в 1969 году покинул компанию. Однако, уже через год бренд стал лидером в своем сегменте рынка. Успешность продукции марки Хот Вилс объясняется рядом удачных маркетинговых ходов:

для старта были выбраны оригинальные модели, которые не часто встречаются в повседневной жизни, поэтому они стали не только популярной игрушкой, но и объектом коллекционирования;

вскоре после запуска бренда начат выпуск гоночных треков из пластика с трамплинами и петлями для виражей и прыжков, а затем они были дополнены спусковыми механизмами с различной мощностью запуска и подвижными платформами;

на смену Гарри Брэдли в 1971 году в фирму пришла команда креативных дизайнеров, которая через несколько лет представили новую коллекцию, значительно повысившую продажи.

Каждую секунду в мире продается 8 машинок этой марки, а каждую минуту – 3 гоночных трека. Кроме автотранспортных средств (из металла и пластика) и треков, также выпускаются различные игровые наборы, вертолеты, контейнеры для хранения легковых автомобилей, комплекты для творчества.