«Мій дідусь – Дід Мороз»: в прокат виходить перший новорічний український фільм, забезпечений інклюзивністю

2 грудня відбудеться премʼєра першого українського фільму «Мій дідусь – Дід Мороз», який забезпечений можливістю перегляду в кінотеатрах для людей з порушеннями зору та слуху.

Комедія «Мій дідусь – Дід Мороз» – добрий, веселий, сімейний фільм, який занурить глядача в новорічну атмосферу і поверне віру у дива. Це перший український новорічний фільм, і один з небагатьох фільмів у країні, який забезпечений інклюзивністю – можливістю перегляду в кінотеатрах для людей з порушеннями зору та слуху. Премʼєра відбудеться 2 грудня.

У своєму дебютному повнометражному фільмі режисер Сергій Шляхтюк постарався донести до глядача, що попри сучасні умови і технічний прогрес, люди не повинні забувати про головні цінності: родину, дружбу, любов і доброту один до одного. Про те, як важливо дати дітям щасливе дитинство і зберегти в них віру в дива.

Творці фільму наголошують на важливості інклюзивності в кіно.

«Ми створили історію, яка покликана нести добро, запалити вогонь у серцях людей і подарувати атмосферу дива. Ми хочемо, щоб якнайбільше людей перейнялося нашими ідеями і насолодилося новорічним духом у всіх кінотеатрах. І це не просто розважальний продукт, ми хочемо показати приклад, задати тренд, щоб кіно та контент в Україні стали безбар'єрними», – наголошує продюсер комедії «Мій дідусь – Дід Мороз» Олександр Бухтіяр.

У кінотеатрах насолодитися новорічною комедією зможуть люди з порушеннями зору та слуху. З допомогою юридичної компанії EVERLEGAL та міжнародного технологічного холдингу TECHIIA фільм адаптували під застосунки Earcatch та Subcatch. Вони дозволяють «побачити» та «почути» фільм людям, які не можуть цього зробити у звичний спосіб.

Ініціювали інклюзивну версію кіно команди проєкту «Доступне кіно» та ГО «Боротьба за права» (Fight for Right), які працюють над тим, щоб забезпечити доступність відеоконтенту для незрячих і нечуючих людей.

Допрем'єрний показ запланований на 30 листопада. Після прокату фільм буде доступний на телеканалах та онлайн-платформах.

Режисер: Сергій Шляхтюк

Продюсер: Ева Воєрманн, Олександр Бухтіяр

Оператор: Сергій Суботін

Автор сценарію: Єва Воерманн, Сергій Шляхтюк

У ролях: Наталя Бадер, Лев Пічахчи, Діана Глостер, Микита Вакулюк, Дядя Жора, Дар'я Дубровська, Іра Кудашева, Лючія Кургінян, Руслан Сеферов, мопс Картман та інші.

Жанр: Комедія, сімейний фільм

Тривалість: 85 хвилин

Генеральний партнер: компанія ROCKET.

Партнери: мережа дитячих магазинів «Антошка», фінансова компанія «Благо», найбільший український виробник корму для домашніх тварин «Кормотех», офіційний представник відомого світового виробника іграшок німецького концерну SIMBA DICKIE GROUP – Сімба Тойз Україна.

Комунікаційний партнер: група компаній Lodka Group на чолі з інвестиційним продюсером Олександром Бухтіяром.

В Україні 2 млн людей з інвалідністю, майже половина з них – це люди з порушенням слуху та зору. Це приблизні цифри, адже офіційної статистики немає. Тобто близько мільйона українців не можуть повною мірою насолодитися фільмами в кіно. Вони просто не відвідують кінотеатри.

Щоб зробити кіно в Україні інклюзивним, потрібно привести українське законодавство у відповідність до Конвенції ООН з прав людини. Стаття 30 говорить: «Забезпечити доступ до телевізійних програм, фільмів, театру та інших культурних заходів у доступних форматах».

Зробити кіно безбарʼєрним не так важко. Спеціальні безплатні застосунки Earcatch та Subcatch дозволяють побачити та почути кіно тим, хто цього потребує. Все що потрібно – з виходом кожного нового фільму готувати звукопис та субтитри українською. Звучить зовсім не складно. Потрібно лише зробити цю вимогу обовʼязковою для кінопрокату.

У світі інклюзивний контент став одним із пріоритетних напрямків у кіноіндустрії. У Голлівуді перезапускають франшизи найпопулярніших фільмів, щоб адаптувати їх під запити всіх споживачів. Журнал Times назвав цю тенденцію однією з найлюдяніших за останній час і позначив нову еру: «Кіно без дискримінації» Великі виробники медіаконтенту, такі як Netflix та HBO, створюють відділи для інтеграції та інклюзивності своїх проєктів. Лише у 2021 році частка інклюзивного контенту склала 57% від загальної кількості серіалів та фільмів.

Натомість в українських кінотеатрах лише 10 фільмів виходило у доступних форматах та один серіал на телебаченні. І це не був масовий прокат.