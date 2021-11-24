Попит диктує пропозицію: у Kernel заявили про третій аукціон вагоновідправлень

Незабаром компанія Kernel планує провести черговий аукціон вагоновідправлень власними зерновозами. Це будуть треті за рахунком електронні торги, цього разу на період березень-квітень 2022 року.

За словами фахівця з комерційної діяльності Kernel Михайла Муріна, результати попередніх двох аукціонів свідчать про інтерес учасників ринку до цієї послуги, який щоразу зростає. Так, на останніх торгах через високий попит ціна склала близько 2000 грн. Тож наступний аукціон, як повідомляють у Kernel, пройде на рівні 1800-2000 грн.

Нагадаємо, другий електронний аукціон від ТОВ «Кернел-Трейд» завершився 15 листопада. На цих торгах лотами були вагони-зерновози на рейси із 10, 20, 30 та 50 одиниць. Компанії вдалося реалізувати всі запропоновані 220 вагоновідправлень у власних зерновозах. Період надання послуги – на лютий-березень 2022 року.

Дата проведення перших торгів – 11 листопада. Усі попередні етапи відбувалися в режимі англійського аукціону на власному порталі компанії.