Последний Jaguar от FAVBET “угонят” на “Олимпийском”

12 декабря в рамках промо-мероприятия "Угони тачку в FAVBET" в перерыве матча “Динамо” — “Заря” узнаем имя обладателя Jaguar XE.

20 автомобилей, поездки на матчи в Барселону и Арабские Эмираты, сотни призов — FAVBET завершает масштабное промо-мероприятие "Угони тачку в FAVBET" масштабным финалом и определением обладателя главного приза.

Состоится он на НСК "Олимпийский", в перерыве матча "Динамо" – "Заря". Ведущий события — актер студии "Мамахохотала" Женя Янович.

Победителя определит игрок "Динамо", который и достанет счастливый номер из корзины. Розыгрыш Jaguar XE будет транслироваться на ютуб-канале FAVBET.

Промо-мероприятие “Угони тачку в FAVBET” стартовало весной этого года и прошло в три этапа. На кону были: 7 автомобилей и множество ценных призов. Известны имена восемнадцати владельцев новеньких Ford EcoSport, двух владельцев Jaguar XE и сотен выигравших разнообразные призы.

На последнем этапе промо возобновилась программа FAVBET Experience. Первые счастливчики успели посетить матч "Барселона" – "Динамо" и "Барселона" – "Реал". Еще одних победителей ждет поездка на клубный Чемпионат Мира в ОАЭ в компании Артема Милевского.