Правила здачі тесту на коронавірус

Сьогодні ПЛР-тест на коронавірус вважається найнадійнішим інструментом визначення результатів.

Серйозні захворювання завжди були супутниками людства. Пандемії знищували людей не менше, ніж війни. Якщо згадати середньовічну чуму, тоді Європа втратила третину населення. Недарма хвороба називається по-народному "чорна смерть".

Сьогодні із розвитком медицини, науки, нових технологій простіше боротися з пандеміями. Covid-19 змінив упорядковане життя по всій планеті. Якщо не існує ефективного лікування, слід звернутися до звичайної гігієни та лабораторних досліджень, щоб запобігти поширенню вірусу. Сьогодні ПЛР-тест на коронавірус вважається найнадійнішим інструментом визначення результатів. Сучасна лабораторія "Меділабс" пропонує пройти процедуру швидко та якісно.

Особливості PCR-тестів

ПЛР — це полімеразна ланцюгова реакція, яка була використана в лабораторних дослідженнях на початку вісімдесятих років 20 століття у США. У 21 столітті PCR-діагностика вважається одним з найточніших методів виявлення інфекційних захворювань. У разі карантинних обмежень, викликаних ковідом, цей аналіз став застосовуватися у більшості медичних установ. Сьогодні ПЛР-тест у Києві знадобиться:

для поїздки за кордон/прибуття до країни;

на роботу, для громадського транспорту, щоб сходити до розважального закладу (якщо людина не вакцинована);

перевірити своє здоров'я за наявності симптомів.

Від чого залежить правильність ПЛР-тестів

Деякі причини можуть допомагати більш точно провести процедуру:

Правильний забір біологічного матеріалу. Медичний працівник повинен брати мазки спеціальними щітками із глибини носа, а також горла. Просто зробити забір на слизовій оболонці, біля щік або крил носа може бути недостатньо.

Мазки з носа дають точніші результати, якщо порівнювати зі схожою процедурою тільки з ротоглоткою. Тестування може проводитися пізно, вірус спускається у легені. Тому визначити його наявність у глотці стає важче.

Транспортуватися біоматеріал повинен згідно з нормами та правилами.

Підготовка пацієнта до здачі аналізів також має велике значення.

У нашій лабораторії діагностика проводиться згідно з встановленими нормами на сучасному медобладнанні. Тільки в такий спосіб можна гарантувати точні результати.

Точність даних

У поодиноких випадках тестування не показує правильних результатів. Причинами можуть стати дії людей перед аналізом. Деякі препарати, такі як нікотин, жувальна гумка, можуть вплинути на концентрацію мікроелементів Covid-19 у роті.

Щоб провести нормальну діагностику на SARS-CoV-2, потрібно:

Не вживати алкогольних напоїв 24 години. Відмовитися від знеболювальних засобів та ополіскувачів для рота на 12 годин. Вранці краще пропустити обов'язкове гігієнічне чищення зубів та сніданок. По можливості 4 години перед тестуванням не курити. Мінімізувати кількість випитої рідини. Якщо організм мучить спрага, можна зробити ковток звичайної води (за півгодини до взяття мазків, а не перед процедурою). Виключити жувальну гумку.

Рекомендації допоможуть зменшити ризик отримання помилково-негативного тесту.

У лабораторії "Меділабс" можна пройти тест на коронавірус у Києві, ціна вказана на сайті. Перевірте свій організм на наявність вірусу. Забезпечте оточуючих від серйозної хвороби.