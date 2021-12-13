ТОП-3 причины пойти на концерт Евгения Хмары

15 декабря в 19:00 в Октябрьском дворце пройдет концерт «KHMARA» в сопровождении симфонического оркестра. Это будет настоящий праздник даже для самого искушенного зрителя. И у нас есть как минимум три причины, почему нельзя пропустить это событие.

1. Вы первым увидите новую шоу-программу, над которой Евгений работал со своей командой 365 дней. Почти 50 музыкантов соберутся вместе на сцене, и вы услышите более 10 видов инструментов. Среди которых будут такие редкие, как ханг, перкуссия и дудук.

2. Евгений пишет свои композиции только в хорошем настроении, именно поэтому его музыка магическим образом настраивает зрителей исключительно на положительные эмоции. Уже не раз ученные доказывали, что музыка влияет на состав воды. Негативные мелодии разрушают молекулы, а позитивная музыка напротив, упорядочивает их движение. А поскольку человек в среднем на 60 процентов состоит из воды, то позитивная музыка может его изменить!

3. Вы сможете почувствовать себя настоящими королевскими особами или члена парламента. Ведь Евгению рукоплескал Букингемский дворец и Белый дом. Его талантом восхищаются во всём мире. От Вашингтона и до Пекина, от Лондона и до Лусаки.

Анонс

Концерт: Khmara

Дата: 15 декабря 2021

Время: 19:00

Место проведения: Октябрьский Дворец

Адрес: аллея Героев Небесной Сотни,1

