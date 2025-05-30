Бетон майбутнього: КНУБА використовує будівельні відходи для друку осель

Науковці Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) спільно з міжнародними партнерами працюють над створенням інноваційного бетону для 3D-друку. Особливість розробки — використання уламків зруйнованих споруд як вторинної сировини, що сприятиме екологічності та ефективній відбудові.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням пресслужбу КНУБА.

Інновації з руїн

Науковці працюють над створенням інноваційної бетонної суміші, до складу якої входять залишки зруйнованих будівель, а також інші промислові й сільськогосподарські відходи. У межах проєкту буде розроблено нову рецептуру та технологію, яку планують застосовувати для зведення цивільних і військових споруд в Україні, Польщі та США.

Проєкт триватиме два роки й має на меті підтримати відновлення житла в Україні за допомогою швидких, стійких і доступних технологій будівництва.

Особливу увагу приділено 3D-друку, що дає змогу пришвидшити будівельні процеси, зменшити потребу в ручній праці, а також зекономити матеріали та енергію. У нинішніх умовах це може стати ефективним рішенням для відбудови зруйнованої інфраструктури.

Проєкт реалізується за підтримки Управління військово-морських досліджень США та Національного наукового фонду США (NSF) у межах міжнародної ініціативи IMPRESS-U — партнерства, спрямованого на зміцнення системи освіти й науки в Україні. Ініціативу координує Офіс міжнародної науки та інженерії NSF, а до досліджень залучено науковців з Університету Стоун-Брука (США) та Бидгоської політехніки ім. Яна та Єнджея Снядецьких (Польща).

У КНУБА проєкт втілюють викладачі, аспіранти та студенти будівельно-технологічного факультету, зокрема кафедр будівельних матеріалів і технології будівельних конструкцій та виробів.

Додамо, за оновленими оцінками загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед головних пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.