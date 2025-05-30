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Бетон будущего: КНУСА использует строительные отходы для печати домов.

бетон
КНУСА работает над новыми технологиями в строительстве. Фото: Knuba

Научные работники Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) совместно с международными партнерами работают над созданием инновационного бетона для 3D-печати.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой прессслужбу КНУБА.

Инновации из руин

Ученые работают над созданием инновационной бетонной смеси, включающей остатки разрушенных зданий, а также другие промышленные и сельскохозяйственные отходы. В рамках проекта будет разработана новая рецептура и технология, которую планируют применять для строительства гражданских и военных сооружений в Украине, Польше и США.

Проект продлится два года и преследует цель поддержать восстановление жилья в Украине с помощью быстрых, устойчивых и доступных технологий строительства.

Особое внимание уделено 3D-печати, позволяющей ускорить строительные процессы, уменьшить потребность в ручном труде, а также сэкономить материалы и энергию. В нынешних условиях это может стать эффективным решением для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Проект реализуется при поддержке Управления военно-морских исследований США и Национального научного фонда США (NSF) в рамках международной инициативы IMPRESS-U – партнерства, направленного на укрепление системы образования и науки в Украине. Инициативу координирует Офис международной науки и инженерии NSF, а к исследованиям привлечены ученые из Университета Стоун-Брука (США) и Быдгосской политехники им. Яна и Енджея Снядецких (Польша).

В КНУСА проект воплощают преподаватели, аспиранты и студенты строительно-технологического факультета, в частности, кафедр строительных материалов и технологии строительных конструкций и изделий.

Фото 2 — Бетон будущего: КНУСА использует строительные отходы для печати домов.
Фото 3 — Бетон будущего: КНУСА использует строительные отходы для печати домов.

По обновленным оценкам общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год необходимо 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.

Автор:
Ольга Опенько