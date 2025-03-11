Цьогоріч українці отримали понад 58,5 тис. засобів реабілітації: де видали найбільше

Протягом січня-лютого 2025 року в межах державної програми протезування 18,6 тис. українців отримали понад 58,5 тис. допоміжних засобів реабілітації (ДЗР). На це із держбюджету було спрямовано понад 650 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України, спираючись на дані Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Найбільше засобів реабілітації видали в таких регіонах:

Дніпропетровська область (4889 засобів реабілітації отримали 1480 осіб);

Житомирська область (4 782 засоби отримали 1579 осіб);

Житомирська область (4 782 засоби отримали 1579 осіб); Львівська область (4340 засобів отримали 1 384 осіб);

Харківська область (4090 засобів отримали 1244 особи);

Тернопільська область (4058 засобів отримали 1134 особи).

Яких засобів реабілітації потребують українці?

Серед найзатребуваніших засобів реабілітації:

засоби для пересування (крісла колісні);

спеціальне взуття;

протези молочної залози;

меблі, палиці, ходунки;

протезно-ортопедичні вироби.

Як отримати засоби реабілітації?

Щоб отримати засіб реабілітації в Україні, зокрема протез чи крісло колісне, насамперед потрібно подати заяву про таку потребу. Це можна зробити як онлайн, так і звернувшись особисто до однієї з найближчих уповноважених установ у громаді.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю оголосило про запуск онлайн-платформи, де зібрана вся актуальна інформація про державну програму протезування.