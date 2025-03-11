- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В этом году украинцы получили более 58,5 тыс. средств реабилитации: где выдали больше всего
В течение января-февраля 2025 в рамках государственной программы протезирования 18,6 тыс. украинцев получили более 58,5 тыс. вспомогательных средств реабилитации (ДЗР). На это из госбюджета было направлено более 650 млн. гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины, опираясь на данные Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.
Больше средств реабилитации выдали в таких регионах:
- Днепропетровская область (4889 средств реабилитации получили 1480 человек);
- Житомирская область (4782 средства получили 1579 человек);
- Львовская область (4340 средств получили 1384 человек);
- Харьковская область (4090 средств получили 1244 человека);
- Тернопольская область (4058 средств получили 1134 человека).
В каких средствах реабилитации нуждаются украинцы?
Среди наиболее востребованных средств реабилитации:
- средства для передвижения (колесные кресла);
- специальная обувь;
- протезы молочной железы;
- мебель, палки, ходунки;
- протезно-ортопедические изделия.
Как получить средства реабилитации?
Чтобы получить средство реабилитации в Украине, в частности протез или колесное кресло, прежде всего нужно подать заявление о такой необходимости. Это можно сделать как онлайн, так и обратившись лично в одно из ближайших уполномоченных учреждений в обществе.
Напомним, Министерство социальной политики Украины совместно с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью объявило о запуске онлайн-платформы, где собрана вся актуальная информация о государственной программе протезирования.