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В этом году украинцы получили более 58,5 тыс. средств реабилитации: где выдали больше всего

кресло колесное, человек
Из госбюджета на средства реабилитации было направлено более 650 млн. гривен. Фото: freepik

В течение января-февраля 2025 в рамках государственной программы протезирования 18,6 тыс. украинцев получили более 58,5 тыс. вспомогательных средств реабилитации (ДЗР). На это из госбюджета было направлено более 650 млн. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины, опираясь на данные Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Больше средств реабилитации выдали в таких регионах:

  • Днепропетровская область (4889 средств реабилитации получили 1480 человек);
  •   Житомирская область (4782 средства получили 1579 человек);  
  • Львовская область (4340 средств получили 1384 человек);  
  • Харьковская область (4090 средств получили 1244 человека);  
  • Тернопольская область (4058 средств получили 1134 человека).

В каких средствах реабилитации нуждаются украинцы?

Среди наиболее востребованных средств реабилитации:

  • средства для передвижения (колесные кресла);
  • специальная обувь;
  • протезы молочной железы;
  • мебель, палки, ходунки;
  • протезно-ортопедические изделия.

Как получить средства реабилитации?

Чтобы получить средство реабилитации в Украине, в частности протез или колесное кресло, прежде всего нужно подать заявление о такой необходимости. Это можно сделать как онлайн, так и обратившись лично в одно из ближайших уполномоченных учреждений в обществе.

Напомним, Министерство социальной политики Украины совместно с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью объявило о запуске онлайн-платформы, где собрана вся актуальная информация о государственной программе протезирования.

Автор:
Татьяна Ковальчук