Дев’ята атака на ДТЕК від початку осені: дрон влучив у дільницю

Російський FPV-дрон вранці атакував дільницю ДТЕК у прифронтовому районі Дніпропетровської області.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Вранці 7 жовтня російський FPV-дрон атакував дільницю ДТЕК у прифронтовому районі Дніпропетровської області. Безпілотник упав біля в’їзду на територію об’єкта та здетонував.

За даними ДТЕК, це вже дев’ята атака на цю дільницю від початку вересня.

Внаслідок удару ніхто з працівників не постраждав.

У компанії зазначають, що попри регулярні атаки енергетики продовжують працювати та відновлювати й підтримувати енергопостачання, щоб забезпечувати електроенергією споживачів області.

Нагадаємо, на початку вересня Росія атакувала енергооб’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Тоді компанія повідомляла про суттєві пошкодження обладнання.