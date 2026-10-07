- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Девятая атака на ДТЭК с начала осени: дрон попал в участок
Российский FPV-дрон утром атаковал участок ДТЭК в прифронтовом районе Днепропетровской области.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.
Утром 7 октября российский FPV-дрон атаковал участок ДТЭК в прифронтовом районе Днепропетровской области. Беспилотник упал у въезда на территорию объекта и сдетонировал.
По данным ДТЭК, это уже девятая атака на этот участок с начала сентября.
В результате удара никто из работников не пострадал.
В компании отмечают, что, несмотря на регулярные атаки энергетики, продолжают работать и возобновлять и поддерживать энергоснабжение, чтобы обеспечивать электроэнергией потребителей области.
Напомним, в начале сентября Россия атаковала энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда компания сообщала о существенных повреждениях оборудования.