Девятая атака на ДТЭК с начала осени: дрон попал в участок

Российский FPV-дрон утром атаковал участок ДТЭК в прифронтовом районе Днепропетровской области.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Утром 7 октября российский FPV-дрон атаковал участок ДТЭК в прифронтовом районе Днепропетровской области. Беспилотник упал у въезда на территорию объекта и сдетонировал.

По данным ДТЭК, это уже девятая атака на этот участок с начала сентября.

В результате удара никто из работников не пострадал.

В компании отмечают, что, несмотря на регулярные атаки энергетики, продолжают работать и возобновлять и поддерживать энергоснабжение, чтобы обеспечивать электроэнергией потребителей области.

Напомним, в начале сентября Россия атаковала энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда компания сообщала о существенных повреждениях оборудования.