Петфуд-компанія з України Kormotech почала експортувати свою продукцію до Нігерії та Катару

Український виробник кормів для домашніх тварин Kormotech розширює свою присутність на світовому ринку, вийшовши на Нігерію та Катар. Тепер продукція компанії доступна у 46 країнах.

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Про це повідомляє пресслужба Kormotech.

Як зазначають в компанії, найбільш популярні категорії у Нігерії — корми для котів, продукція для собак малих порід та харчування для активних собак. На початковому етапі бренд Club 4 Paws буде доступний у місцевих зоомагазинах.

З 2019 року продукція група компаній Kormotech активно розширює свою присутність у країнах Близького Сходу та Африки. Продукція петфуд-виробника представлена у Туреччині, Лівії, Єгипті, Лівані, Йорданії, Ізраїлі, Марокко, Саудівській Аравії та інших державах.

У Kormotech додали, що продажі в цьому регіоні за останні п'ять років збільшилися вдесятеро, що пов'язано зі зростанням кількості власників домашніх тварин та їхньою більшою обізнаністю щодо якісного харчування для улюбленців. Очікується, що цей тренд збережеться, і ринок петфуду у регіоні досягне $6,46 млрд до 2028 року.

Kormotech активно розширює свою діяльність на міжнародному рівні

Як розповів співвласник Kormotech Ростислав Вовк у бліцінтерв’ю Delo.ua, частка експорту в загальному обсязі продажів компанії зросла до 31%.

Станом на початок 2025 року Kormotech активно інвестує в розвиток, розширює присутність на міжнародних ринках. У листопаді 2023 року компанія анонсувала про інвестицію понад €60 млн у розширення виробництва в Литві. І вже у лютому 2025 року заклали перший камінь майбутнього заводу. До 2028 року тут планують запустити чотири нові виробничі лінії, що дозволить створити 200 додаткових робочих місць.

В Україні протягом 2022–2023 років Kormotech інвестував близько $14 млн у модернізацію виробництва сухих кормів та розширення виробництва вологих кормів майже на 70%.

Про компанію

Kormotech — це глобальна сімейна компанія з українським корінням, яка з 2003 року виробляє високоякісну їжу для котів і собак під брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, Гав!, Mяу! та My Love. Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. У її асортименті понад 650 найменувань продукції. Kormotech є лідером українського ринку, входить до ТОП-50 світових виробників кормів для тварин та до ТОП-21 найбільш динамічних компаній галузі. Продукція компанії представлена у 46 країнах світу як під власними брендами, так і під приватними торговими марками партнерів.