Виробник кормів для тварин Kormotech збільшив річний оборот на 6,5%

Український виробник кормів для домашніх тварин Kormotech у 2024 році збільшив річний оборот на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 162,7 млн доларів. Торік сумарно реалізовано понад 80 тисяч тонн кормів, а стратегічний план по ринках країн Балтії був виконаний на 102%.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

За 2024 рік група компаній Kormotech сумарно продала 83 тисячі тонн сухих та вологих раціонів для котів та собак. Загалом в тоннах це майже на 7,5% перевищує показники 2023 року. Найбільше раціонів було продано саме у сегменті преміум — понад 37 тисяч тонн.

Згідно зі стратегією Kormotech до 2028 року, експортний фокус зосереджений саме на країнах Центрально-Східної Європи. Основними експортерами минулого року стали Румунія, Болгарія, Литва, Латвія та Молдова.

За словами управляючого директора регіону Центрально-Східної Європи Юрія Бикоріза, у розрізі експортної стратегії Kormotech продовжує формувати комерційну команду, вибудовувати присутність на ключових ринках та формує довгострокові партнерства з професійними дистрибʼюторами.

"Вони — наша точка опори на ринках. І, звісно, виводимо нові асортименти та бренди. Стратегічно, 2025-й — час злету Kormotech на ринках Центрально-Східної Європи", — зазначив Бикоріз.

"До 2028 року нашою стратегічною ціллю у Молдові є стати виробником портфелю брендів №1 на ринку. Наразі, згідно із нашими оцінками, ми займаємо другу позицію на петфуд-ринку Молдови. Так, згідно із результатами минулого року, приріст у тоннах порівняно з 2023-м становить +1,8% та +9,1% у грошах, відповідно", — пояснив Едуард Бабенко, керівник напрямку Україна, Молдова, Південно-Східна Азія.

Крім того, група компаній Kormotech за минулий рік змогла виконати стратегічний план по ринках країн Балтії на 102%, зокрема у Литві, план продажів був перевиконаний на 14%. Окрім того, у Литві бренд преміального харчування для собак та котів Club 4 Paws досяг 31% впізнаваності серед кінцевих споживачів.

Нині команда працює над оновленою go-to-market strategy, згідно із якою, має намір увійти щонайменше у топ-5 петфуд-виробників на ринках країн Балтії.

Нагадаємо, виробник кормів для тварин "Кормотех" розширює свої виробничі потужності у вільній економічній зоні (ВЕЗ) Кедайняй. Компанія розпочинає будівництво нового заводу вартістю 60 мільйонів євро, який створить близько 200 нових робочих місць у Литві.