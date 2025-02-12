Производитель кормов для животных Kormotech увеличил годовой оборот на 6,5%

Украинский производитель кормов для домашних животных Kormotech в 2024 году увеличил годовой оборот на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 162,7 млн долларов. В прошлом году суммарно реализовано более 80 тысяч тонн кормов, а стратегический план по рынкам стран Балтии был выполнен на 102%.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

За 2024 год группа компаний Kormotech суммарно продала 83 тысячи тонн сухих и влажных рационов для кошек и собак. В общей сложности в тоннах это почти на 7,5% превышает показатели 2023 года. Больше рационов было продано именно в сегменте премиум — более 37 тысяч тонн.

Согласно стратегии Kormotech до 2028 года, экспортный фокус сосредоточен именно на странах Центрально-Восточной Европы. Основными экспортерами в прошлом году стали Румыния, Болгария, Литва, Латвия и Молдова.

По словам управляющего директора региона Центрально-Восточной Европы Юрия Бикориза, в разрезе экспортной стратегии Kormotech продолжает формировать коммерческую команду, выстраивать присутствие на ключевых рынках и формирует долгосрочные партнерства с профессиональными дистрибьюторами.

"Они – наша точка опоры на рынках. И, конечно, выводим новый ассортимент и бренды. Стратегически, 2025-й – время взлета Kormotech на рынках Центрально-Восточной Европы", — отметил Бикориз.

"К 2028 году нашей стратегической целью в Молдове является стать производителем портфеля брендов №1 на рынке. Сейчас, согласно нашим оценкам, мы занимаем вторую позицию на петфуд-рынке Молдовы. Так, согласно результатам прошлого года, прирост в тоннах по сравнению с 2023-м составляет +1,8% и +9,1% в деньгах соответственно", — объяснил Эдуард Бабенко, руководитель направления Украины, Молдова, Юго-Восточная Азия.

Кроме того, группа компаний Kormotech за прошлый год смогла выполнить стратегический план по рынкам стран Балтии на 102%, в частности в Литве, план продаж был перевыполнен на 14%. Кроме того, в Литве бренд премиального питания для собак и кошек Club 4 Paws достиг 31% узнаваемости среди конечных потребителей.

В настоящее время команда работает над обновленной go-to-market strategy, согласно которой намерена войти как минимум в топ-5 петфуд-производителей на рынках стран Балтии.

Напомним, в производителе кормов для животных "Кормотех" расширяет свои производственные мощности в свободной экономической зоне (СЭЗ) Кедайняй. Компания начинает строительство нового завода стоимостью 60 миллионов евро, который создаст около 200 новых рабочих мест в Литве.