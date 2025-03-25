Петфуд-компания из Украины Kormotech начала экспортировать свою продукцию в Нигерию и Катар

Украинский производитель кормов для домашних животных Kormotech расширяет свое присутствие на мировом рынке, выйдя на Нигерию и Катар. Теперь продукция компании доступна в 46 странах.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Kormotech.

Как отмечают в компании, наиболее популярные категории в Нигерии – корма для кошек, продукция для собак малых пород и питание для активных собак. На начальном этапе бренд Club 4 Paws будет доступен в зоомагазинах.

С 2019 года группа компаний Kormotech активно расширяет свое присутствие в странах Ближнего Востока и Африки. Продукция петфуд-производителя представлена в Турции, Ливии, Египте, Ливане, Иордании, Израиле, Марокко, Саудовской Аравии и других государствах.

В Kormotech добавили, что продажи в этом регионе за последние пять лет увеличились в десять раз, что связано с ростом количества владельцев домашних животных и их большей осведомленностью о качественном питании для любимцев. Ожидается, что этот тренд сохранится, и рынок петфуда в регионе достигнет $6,46 млрд к 2028 году.

Kormotech активно расширяет свою деятельность на международном уровне

Как рассказал совладелец Kormotech Ростислав Вовк в блицинтервью Delo.ua, доля экспорта в общем объеме продаж компании выросла до 31%.

По состоянию на начало 2025 г. Kormotech активно инвестирует в развитие, расширяет присутствие на международных рынках. В ноябре 2023 года компания анонсировала об инвестиции свыше €60 млн в расширение производства в Литве. И уже в феврале 2025 года был заложен первый камень будущего завода. К 2028 году здесь планируется запустить четыре новые производственные линии, что позволит создать 200 дополнительных рабочих мест.

В Украине в течение 2022-2023 годов Kormotech инвестировал около $14 млн в модернизацию производства сухих кормов и расширение производства влажных кормов почти на 70%.

О компании

Kormotech – это глобальная семейная компания с украинскими корнями, которая с 2003 года производит высококачественную еду для кошек и собак под брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, Гав!, Mяу! и My Love. У компании есть производственные мощности в Украине и ЕС. В ассортименте более 650 наименований продукции. Kormotech является лидером украинского рынка, входит в ТОП-50 мировых производителей кормов для животных и в ТОП-21 наиболее динамичных компаний отрасли. Продукция компании представлена в 46 странах как под собственными брендами, так и под частными торговыми марками партнеров.