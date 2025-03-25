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Петфуд-компания из Украины Kormotech начала экспортировать свою продукцию в Нигерию и Катар
Украинский производитель кормов для домашних животных Kormotech расширяет свое присутствие на мировом рынке, выйдя на Нигерию и Катар. Теперь продукция компании доступна в 46 странах.
Об этом сообщает пресс-служба Kormotech.
Как отмечают в компании, наиболее популярные категории в Нигерии – корма для кошек, продукция для собак малых пород и питание для активных собак. На начальном этапе бренд Club 4 Paws будет доступен в зоомагазинах.
С 2019 года группа компаний Kormotech активно расширяет свое присутствие в странах Ближнего Востока и Африки. Продукция петфуд-производителя представлена в Турции, Ливии, Египте, Ливане, Иордании, Израиле, Марокко, Саудовской Аравии и других государствах.
В Kormotech добавили, что продажи в этом регионе за последние пять лет увеличились в десять раз, что связано с ростом количества владельцев домашних животных и их большей осведомленностью о качественном питании для любимцев. Ожидается, что этот тренд сохранится, и рынок петфуда в регионе достигнет $6,46 млрд к 2028 году.
Kormotech активно расширяет свою деятельность на международном уровне
Как рассказал совладелец Kormotech Ростислав Вовк в блицинтервью Delo.ua, доля экспорта в общем объеме продаж компании выросла до 31%.
По состоянию на начало 2025 г. Kormotech активно инвестирует в развитие, расширяет присутствие на международных рынках. В ноябре 2023 года компания анонсировала об инвестиции свыше €60 млн в расширение производства в Литве. И уже в феврале 2025 года был заложен первый камень будущего завода. К 2028 году здесь планируется запустить четыре новые производственные линии, что позволит создать 200 дополнительных рабочих мест.
В Украине в течение 2022-2023 годов Kormotech инвестировал около $14 млн в модернизацию производства сухих кормов и расширение производства влажных кормов почти на 70%.
О компании
Kormotech – это глобальная семейная компания с украинскими корнями, которая с 2003 года производит высококачественную еду для кошек и собак под брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, Гав!, Mяу! и My Love. У компании есть производственные мощности в Украине и ЕС. В ассортименте более 650 наименований продукции. Kormotech является лидером украинского рынка, входит в ТОП-50 мировых производителей кормов для животных и в ТОП-21 наиболее динамичных компаний отрасли. Продукция компании представлена в 46 странах как под собственными брендами, так и под частными торговыми марками партнеров.