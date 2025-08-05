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Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)

Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)

Причиною пожежі, що сталася 4 серпня у львівському готелі "Власта", став вибух батареї електроскутера. Госпіталізовано шестеро осіб. Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

"Причина пожежі: вибухнула батарея електроскутера", – йдеться у повідомленні.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам близько 12:30. Вона виникла на восьмому та дев'ятому поверхах в 12-поверховій будівлі. Площа сягнула 300 квадратних метрів.

Унаслідок вибуху згорів загальний коридор і входи у 23 кімнати. Крім того, на восьмому, десятому та одинадцятому поверхах сталося загоряння в кабельних тунелях.

Вдалося евакуювати 11 осіб за допомогою рятувальних пристроїв, з них шестеро осіб госпіталізовано у медичні заклади Львова з опіками та отруєннями продуктами горіння.

Пожежу було ліквідовано за годину – о 13:26. До гасіння  пожежі залучали 14 одиниць техніки та 70 чоловік особового складу.

Фото 2 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 3 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 4 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 5 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 6 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 7 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 8 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 9 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 10 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 11 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 12 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 13 — Пожежа у львівському готелі "Власта" сталася через вибух батареї електроскутера (ФОТО, ВІДЕО)

Раніше місцеве видання Zaxid.net повідомило, що серед постраждалих є четверо дорослих віком від 25 до 62 років та двоє неповнолітніх – 14-річні брати.

Готель "Власта" побудували у 1976 році. Він розташований на вулиці Клепарівській, 30. Спочатку готель називався "Росія", а на початку 90-х, коли Україна здобула незалежність, його було перейменовано. І повна назва змінилася на Державне підприємство Міністерства оборони України готель "Власта". У 2021 році Міноборони заявило про намір продати готель. Через два роки будівлю за 115 мільйонів гривень придбала київська компанія "Магнус Трейдінг Україна".

Автор:
Наталія Гулєнцова