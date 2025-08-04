У Львові в готелі "Власта" сталася пожежа, є постраждалі

4 серпня у Львові сталася пожежа в готелі "Власта". Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів будівлі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Львівської міськради.

На момент займання всередині перебували постояльці та персонал, усіх евакуювали.

За інформацією рятувальників, з будівлі вивели 15 осіб. Загалом госпіталізовано шестеро постраждалих. Один чоловік дістав важкі опіки – попередньо, стався вибух саме у його номері. Причини вибуху встановлює слідчо-оперативна група.

Як пише місцеве видання Zaxid.net, серед постраждалих є четверо дорослих віком від 25 до 62 років та двоє неповнолітніх – 14-річні брати.

Пожежу гасили підрозділи ДСНС Львівської області, залучені за підвищеним номером виклику. На місці надзвичайники продовжують ліквідацію наслідків займання та з’ясовують обставини інциденту.

Відомо, що у січні 2023 року Фонд держмайна продав з аукціону єдиний майновий комплекс державного підприємства Міноборони "Готель “Власта". Готель за 115 млн грн викупила київська компанія "Магнус Трейдінг Україна", власником якої є ексрадник голови "Нафтогазу" Олег Діденко. 12-поверховий готель загальною площею понад 8 тис. м2 розташований на вул. Клепарівській – за 1,7 км від центру міста.