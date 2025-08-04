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Во Львове в гостинице "Власта" произошел пожар, есть пострадавшие
4 августа во Львове произошел пожар в гостинице "Власта". Огонь охватил около 300 квадратных метров строения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Львовского горсовета.
К моменту возгорания внутри находились постояльцы и персонал, всех эвакуировали.
По информации спасателей, из здания вывели 15 человек, в общей сложности госпитализированы шесть пострадавших. Один мужчина получил тяжелые ожоги - предварительно взрыв произошел именно в его номере.
Как пишет местное издание Zaxid.net, среди пострадавших есть четверо взрослых в возрасте от 25 до 62 лет и двое несовершеннолетних – 14-летние братья.
Пожар тушили подразделения ГСЧС Львовской области, привлеченные по повышенному номеру вызова. На месте чрезвычайники продолжают ликвидацию последствий возгорания и выясняют обстоятельства инцидента.
Известно, что в январе 2023 года Фонд госимущества продал с аукциона единый имущественный комплекс государственного предприятия Минобороны "Отель Власта". расположен на ул. Клепаровской – в 1,7 км от центра города.