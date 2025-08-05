Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

+0,03

EUR

48,35

+0,70

Наличный курс:

USD

41,60

41,52

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)

Спасатели на месте пожара
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС Львовщины

Причиной пожара, произошедшего 4 августа во львовской гостинице "Власта", стал взрыв батареи электроскутера. Госпитализированы шесть человек. Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу департамента по гражданской защите Львовской ОВА.

"Причина пожара: взорвалась батарея электроскутера", – говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям около 12.30. Она возникла на восьмом и девятом этажах в 12-этажном здании. Площадь достигла 300 квадратных метров.

В результате взрыва сгорел общий коридор и входы в 23 комнаты. Кроме того, на восьмом, десятом и одиннадцатом этажах произошло возгорание в кабельных тоннелях.

Удалось эвакуировать 11 человек с помощью спасательных устройств, из них шесть человек госпитализированы в медицинские учреждения Львова с ожогами и отравлениями продуктами горения.

Пожар был ликвидирован через час – в 13:26. К тушению пожара привлекали 14 единиц техники и 70 человек личного состава.

Фото 2 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 3 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 4 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 5 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 6 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 7 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 8 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 9 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 10 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 11 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 12 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 13 — Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)

Ранее местное издание Zaxid.net сообщило, что среди пострадавших есть четверо взрослых в возрасте от 25 до 62 лет и двое несовершеннолетних - 14-летние братья.

Гостиница "Власта" построили в 1976 году. Она расположена на улице Клепаровской, 30. Сначала гостиница называлась "Россия", а в начале 90-х, когда Украина обрела независимость, была переименована. И полное название сменилось на Государственное предприятие Министерства обороны Украины гостиница "Власта". В 2021 году Минобороны заявило о намерении продать гостиницу. Через два года здание за 115 миллионов гривен приобрела киевская компания "Магнус Трейдинг Украина".

Автор:
Наталия Гуленцова