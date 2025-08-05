Пожар во львовской гостинице "Власта" произошел из-за взрыва батареи электроскутера (ФОТО, ВИДЕО)

Причиной пожара, произошедшего 4 августа во львовской гостинице "Власта", стал взрыв батареи электроскутера. Госпитализированы шесть человек. Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу департамента по гражданской защите Львовской ОВА.

"Причина пожара: взорвалась батарея электроскутера", – говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям около 12.30. Она возникла на восьмом и девятом этажах в 12-этажном здании. Площадь достигла 300 квадратных метров.

В результате взрыва сгорел общий коридор и входы в 23 комнаты. Кроме того, на восьмом, десятом и одиннадцатом этажах произошло возгорание в кабельных тоннелях.

Удалось эвакуировать 11 человек с помощью спасательных устройств, из них шесть человек госпитализированы в медицинские учреждения Львова с ожогами и отравлениями продуктами горения.

Пожар был ликвидирован через час – в 13:26. К тушению пожара привлекали 14 единиц техники и 70 человек личного состава.

Ранее местное издание Zaxid.net сообщило, что среди пострадавших есть четверо взрослых в возрасте от 25 до 62 лет и двое несовершеннолетних - 14-летние братья.

Гостиница "Власта" построили в 1976 году. Она расположена на улице Клепаровской, 30. Сначала гостиница называлась "Россия", а в начале 90-х, когда Украина обрела независимость, была переименована. И полное название сменилось на Государственное предприятие Министерства обороны Украины гостиница "Власта". В 2021 году Минобороны заявило о намерении продать гостиницу. Через два года здание за 115 миллионов гривен приобрела киевская компания "Магнус Трейдинг Украина".